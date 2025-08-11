Live voetbal

Van Polen lyrisch over Eredivisie-trainer: 'Echt een aanwinst voor het Nederlandse voetbal'

Van Polen lyrisch over Eredivisie-trainer: 'Echt een aanwinst voor het Nederlandse voetbal'
Foto: © ESPN
0 reacties
Maurice Mazenier
11 augustus 2025, 15:45

Bram van Polen is dolenthousiast over NEC-trainer Dick Schreuder. Volgens de oud-voetballer, die tegenwoordig analist is, is de kersverse oefenmeester van de Nijmegenaren een heuse aanwinst voor de Eredivisie.

Schreuder beleefde afgelopen zaterdag zijn officiële vuurdoop als trainer van NEC. De Nijmegenaren namen het in eigen huis op tegen het gepromoveerde Excelsior, dat met een 5-0 nederlaag terug werd gestuurd naar Rotterdam. Halverwege stond het 'slechts' 1-0 voor NEC, maar na rust swingde de thuisploeg en liep het uiteindelijk uit naar een dikke score.

Artikel gaat verder onder video

"NEC was heel indrukwekkend om te zien", aldus Van Polen tegenover ESPN over het optreden van de Nijmegenaren. "Schreuder is best wel gehypet van tevoren. Dan ben je natuurlijk wel extra benieuwd. De eerste helft tegen Excelsior was het wel aardig, maar de tweede helft was echt indrukwekkend. Ze bleven maar gas geven", loof de oud-voetballer de oefenmeester.

Van Polen heeft zelf bij PEC Zwolle ook anderhalf jaar lang samengewerkt met Schreuder. Het clubicoon van de Zwollenaren was destijds al flink onder de indruk van de 54-jarige coach. "Hij heeft zo'n andere manier van denken over voetbal dan we gewend waren. We speelden extreem aanvallend", weet hij.

"Het was echt een eye-opener: zo kan je dus ook spelen", gaat Van Polen enthousiast verder. "Ik werd dat jaar in alles geprikkeld. Die trainingen waren ook allemaal vol gas. Daarom verwacht ik ook heel veel van NEC dit seizoen. Ze zullen vast ook wel een paar keer grandioos onderuit gaan. Dat hoort bij zijn spel. Maar het levert sowieso spektakel op. Dat willen wij toch ook graag, als toeschouwer? Ik vind hem echt een aanwinst voor het Nederlandse voetbal", besluit hij.

➡️ Meer NEC nieuws

Officiële tickets voor Europese topwedstrijden koop je veilig en vertrouwd bij FCUpdate.nl

Officiële tickets voor Europese topwedstrijden koop je veilig en vertrouwd bij FCUpdate.nl

  • Ticketshop
Lees ook:
Perisic kopt PSV op 2-0

Teruglezen: Zo verliep de Eredivisie op deze zaterdagavond met Feyenoord en PSV

  • za 9 augustus, 22:55
  • 9 aug. 22:55
Robin Roefs bij Sunderland

Robin Roefs steelt harten bij Sunderland: doelman stopt eerste penalty

  • za 9 augustus, 16:16
  • 9 aug. 16:16
Voorbereiding Eredivisie 2025/2026

Voorbereiding Eredivisie 2025/26: Telstar sluit voorbereiding winnend af

  • ma 4 augustus, 14:49
  • 4 aug. 14:49
0 0 reacties
Reageren
0 reacties

Je moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

Inloggen

Reacties

Je moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

Inloggen
FCUpdate betting partner: BETMGM

Net binnen

Meer nieuws

Bram van Polen

Bram van Polen
Leeftijd: 39 jaar (11 okt. 1985)
Positie: V (C, R)
Carrière
Wed.
Dlp.
2023/2024
PEC
31
0
2022/2023
PEC
36
1
2021/2022
PEC
30
5
2020/2021
PEC
25
4

Meer info

Stand Eredivisie 2025/2026

Eredivisie
GS
DS
PT
1
PSV
1
5
3
2
NEC
1
5
3
3
Utrecht
1
4
3
4
AZ
1
3
3
5
Ajax
1
2
3

Complete Stand

Meest gelezen

Meer nieuws

Measurement pixel