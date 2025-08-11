Van Polen lyrisch over Eredivisie-trainer: 'Echt een aanwinst voor het Nederlandse voetbal'

is dolenthousiast over NEC-trainer Dick Schreuder. Volgens de oud-voetballer, die tegenwoordig analist is, is de kersverse oefenmeester van de Nijmegenaren een heuse aanwinst voor de Eredivisie.

Schreuder beleefde afgelopen zaterdag zijn officiële vuurdoop als trainer van NEC. De Nijmegenaren namen het in eigen huis op tegen het gepromoveerde Excelsior, dat met een 5-0 nederlaag terug werd gestuurd naar Rotterdam. Halverwege stond het 'slechts' 1-0 voor NEC, maar na rust swingde de thuisploeg en liep het uiteindelijk uit naar een dikke score.

"NEC was heel indrukwekkend om te zien", aldus Van Polen tegenover ESPN over het optreden van de Nijmegenaren. "Schreuder is best wel gehypet van tevoren. Dan ben je natuurlijk wel extra benieuwd. De eerste helft tegen Excelsior was het wel aardig, maar de tweede helft was echt indrukwekkend. Ze bleven maar gas geven", loof de oud-voetballer de oefenmeester.

Van Polen heeft zelf bij PEC Zwolle ook anderhalf jaar lang samengewerkt met Schreuder. Het clubicoon van de Zwollenaren was destijds al flink onder de indruk van de 54-jarige coach. "Hij heeft zo'n andere manier van denken over voetbal dan we gewend waren. We speelden extreem aanvallend", weet hij.

"Het was echt een eye-opener: zo kan je dus ook spelen", gaat Van Polen enthousiast verder. "Ik werd dat jaar in alles geprikkeld. Die trainingen waren ook allemaal vol gas. Daarom verwacht ik ook heel veel van NEC dit seizoen. Ze zullen vast ook wel een paar keer grandioos onderuit gaan. Dat hoort bij zijn spel. Maar het levert sowieso spektakel op. Dat willen wij toch ook graag, als toeschouwer? Ik vind hem echt een aanwinst voor het Nederlandse voetbal", besluit hij.