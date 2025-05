‘Ajax richt pijlen op beul in titelstrijd’

Ajax wil deze zomer terughalen naar Amsterdam, zo weet Mounir Boualin van Soccernews. De aanvaller van NEC vertolkte in de titelstrijd van het voorbije seizoen een belangrijke rol, toen hij de score opende in de 0-3 zege in de Johan Cruijff ArenA. Ajax heeft al bij NEC geïnformeerd naar de vleugelspeler, maar nog geen concrete aanbieding gedaan.

Hansen doorliep de jeugdopleiding bij Ajax, maar wist in Amsterdam nooit door te breken. In totaal speelde hij in twee duels dertien minuten in de hoofdmacht, waarna hij in de zomer van 2023 naar NEC verhuisde. In Nijmegen beleefde de vleugelspeler een goed eerste seizoen, met zes doelpunten en vijf assists in 38 duels in alle competities. Dit seizoen kwam Hansen in 34 wedstrijden in alle competities tot zeven treffers en vier assists.

LEES OOK: Duidelijkheid voor Ajax: Ten Hag bereikt principeakkoord

Artikel gaat verder onder video

In de slotfase van de competitie was Hansen zeer bepalend in de titelstrijd tussen Ajax en PSV. Toen NEC in speelronde 32 op bezoek ging in Amsterdam, was het uitgerekend het jeugdproduct van Ajax dat de score na een uur spelen opende. In het restant van de wedstrijd liep NEC nog uit naar 0-3, waarna de ploeg van Francesco Farioli de landstitel in de daaropvolgende wedstrijden nog uit handen gaf.

LEES OOK: Eén naam wordt steeds nadrukkelijker genoemd bij Ajax: ‘Die heeft alles meegemaakt’

Volgens Boualin is Ajax nu van plan de flanken te versterken en is Hansen serieus in beeld om naar de Johan Cruijff ArenA te komen. Ajax heeft zich al bij NEC gemeld om naar de 23-jarige te informeren, maar heeft nog geen concrete aanbieding gedaan. Hansen lijkt zelf in ieder geval wel oren te hebben naar een transfer. Na afloop van het treffen twee weken geleden zei hij het volgende: “Ajax is nog steeds mijn cluppie, ik blijf een Ajacied en ik hoop ooit terug te keren bij Ajax. Natuurlijk dacht ik ook even aan mijn verleden hier, maar ik heb geen last van rancune, want bijna de helft die toen werkzaam was op de club is vertrokken. Het was mijn droom om in het shirt van Ajax voor de eerste keer te scoren in de ArenA, maar nu heb ik dat gedaan voor NEC. Dat het ook nog eens zo’n mooie goal was, is heerlijk voor mij en pijnlijk voor Ajax.”

➡️ Meer Ajax nieuws

👉 Gordon verbaast zich over Farioli: 'Appartement nog niet opgezegd' 🔗

👉 Vaste Ajax-volger juicht vertrek Wout Weghorst toe 🔗

👉 Gigantische dreun dreigt voor Ajax: na Farioli azen ook vijf 'steunpilaren' op vertrek 🔗

👉 ‘Ajax overweegt terugkeer van doelman’ 🔗

👉 Verrassend: Perez noemt Ajacied in discussie over beste Eredivisiespeler 🔗