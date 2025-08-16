Schreuder pikt reactie van Pereira niet en grijpt hem bij de arm

Dick Schreuder was niet blij met de wijze waarop reageerde op een wissel in de wedstrijd tussen Heracles Almelo en NEC. De verdediger moest al na 28 minuten het veld ruimen en was daar zichtbaar ontevreden over.

Bij een 1-0 stand in het voordeel van Heracles besloot Schreuder een aanvallende wissel toe te passen. Verdediger Pereira werd vervangen door aanvaller Youssef El Kachati. De wissel was niet alleen een reactie op de tussenstand, maar ook op de rode kaart die Heracles-aanvaller Jizz Hornkamp had gekregen.

Schreuder wilde het numerieke overwicht maximaal uitbuiten. Zijn wissel verraste Pereira, bij wie de frustratie van het gezicht droop. Hij accepteerde de wissel wel, maar toch was Schreuder niet blij met zijn houding. De trainer pakte zijn speler bij de arm vast en sprak hem streng toe, was te zien op beelden van ESPN.

