Bas Nijhuis krijgt ineens enorm verwijt

Bas Nijhuis heeft afgelopen weekend gefaald tijdens de wedstrijd tussen NEC en NAC Breda, stelt voormalig topscheidsrechter Mario van der Ende bij Sportnieuws. De bijzondere strafschop van is volgens hem niet volgens de regels genomen.

Chery zorgde zondagmiddag voor een verrassing door zijn strafschop uit stand langs Daniel Bielica te tikken. De doelman van NAC stond daarbij nog niet op de lijn. Volgens Van der Ende heeft Nijhuis hierin gefaald, omdat er bij een strafschop aan vier criteria moet worden voldaan. “De bal moet op de stip liggen, de speler moet duidelijk kenbaar maken wie ‘m gaat nemen, de overige spelers moeten buiten het zestienmetergebied staan én de doelman moet op de lijn staan”, somt de oud-scheidsrechter op.

“Dat stond de doelman van NAC niet, die stond duidelijk achter de lijn”, gaat Van der Ende verder. “Het fluitsignaal om de strafschop te nemen was véél te voorbarig van Bas Nijhuis. Ik heb het idee dat het ook met de concentratie van Bas te maken heeft, ook gekeken naar zijn verleden,” sneert hij. Na afloop van de wedstrijd gaf Chery aan dat hij het een ‘cadeautje’ van Nijhuis vond. “Ik dacht: Nijhuis fluit, dus ik tik hem gewoon langs de keeper.” Van der Ende vindt dat dit geen goed signaal is voor Nijhuis. “Als ze zo over je praten…”

Dat Nijhuis de strafschop van Chery toestond, ligt volgens Van der Ende aan een wijziging in de werkwijze van de arbitrage. “Tot vorig seizoen stonden grensrechters op de achterlijn bij penalty’s, maar die hebben nu een andere positie omdat ze het zicht van de doellijntechnologie beperkten.” Desondanks vindt de oud-scheidsrechter het ‘te gek voor woorden’ dat de arbitrage op het veld én de VAR niet hebben gezien dat Bielica nog niet op de lijn stond. “Misschien moet we de assistenten weer op de achterlijn zetten.”

