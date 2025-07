Bas Nijhuis krijgt plots slecht nieuws: ‘Als ik dat had geweten…’

Een onaangename verrassing voor Bas Nijhuis deze zaterdagmiddag. De scheidsrechter was onderweg naar Goor voor het oefenduel tussen FC Twente en KSC Lokeren, waar hij de leidsman is. Eenmaal aangekomen in het Twentse plaatsje kreeg Nijhuis tot zijn grote teleurstelling te horen dat er geen publiek aanwezig is.

FC Twente bereidt zich momenteel voor op het nieuwe seizoen in de Eredivisie en heeft al twee oefenwedstrijden achter de rug. Vorige week zaterdag werd er met 0-14 gewonnen van de amateurs van DSVD, terwijl afgelopen dinsdag het Schotse Motherwell met 3-0 verslagen werd. Deze zaterdag wacht een ontmoeting met een Belgische KSC Lokeren, waarna de ploeg aanstaande maandag op trainingskamp gaat naar Oostenrijk.

Artikel gaat verder onder video

LEES OOK: Bas Nijhuis wordt opgesloten en neemt wraak op Theo Janssen

Het duel wordt geleid door Nijhuis, die doorgaans geen wedstrijden van FC Twente fluit omdat hij afkomstig is uit Enschede. Eenmaal in Goor hoorde de arbiter dat het duel achter gesloten deuren plaatsvindt. "Als ik dat had geweten, was ik natuurlijk niet gekomen", reageert Nijhuis tegenover De Twentsche Courant Tubantia. "Nu moet ik dus ook nog een warming-up doen, want normaliter ouwehoer ik altijd wat met het publiek."

LEES OOK: Nijhuis nam drastische maatregel na ophef om rode kaart Goes: 'Johan heeft me echt kapotgemaakt'

FC Twente-trainer Joseph Oosting kan in de oefenwedstrijd, een duel van 4x30 minuten, niet beschikken over spits Ricky van Wolfswinkel. De 36-jarige goaltjesdief stond aanvankelijk in de basisopstelling, maar in een update maakten de Tukkers bekend dat Naci Ünüvar in de basis start in plaats van Van Wolfswinkel. Mogelijk is de spits geblesseerd afgehaakt. Daarmee heeft Oosting geen spitsen meer tot zijn beschikking, aangezien Sam Lammers ook nog geblesseerd is en Lucas Vennegoor of Hesselink na de EK-winst met Oranje Onder 19 geniet van een welverdiende vakantie.

➡️ Meer FC Twente nieuws

👉 Werk aan de winkel voor FC Twente: 'Daar willen we ons verbeteren' 🔗

👉 Erik ten Hag haalt kiezelhard uit naar de KNVB: 'Het moet per direct stoppen' 🔗

👉 Derksen maakt Twente-icoon met de grond gelijk: ‘Niet te geloven, een slapzak!’ 🔗

👉 'Als hij naar FC Twente verkast, schiet hij er zo dertig in'🔗

👉 Overzicht zomertransfers Eredivisie 2025/26 🔗