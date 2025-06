Werk aan de winkel voor FC Twente: 'Daar willen we ons verbeteren'

Jan Streuer, technisch directeur van FC Twente, staat een drukke transferzomer te wachten in Enschede. De Tukkers liepen in de play-offs een Europees ticket mis en namen bovendien al afscheid van sterkhouders Sem Steijn en Michal Sadílek. Streuer zal zich dus moeten gaan roeren om versterkingen naar Enschede te halen.

Streuer was de voorbije twee jaar adviseur van technisch directeur Arnold Bruggink, nadat hij deze functie daarvoor zelf al enkele jaren had bekleed. Vanwege gezondheidsredenen besloot Bruggink om per 1 juni te stoppen als td van de Tukkers. Daardoor zal Streuer in ieder geval de komende transferwindow de honneurs voor FC Twente waarnemen op transfergebied.

Artikel gaat verder onder video

Het gaat voor de 74-jarige directeur een drukke zomer worden. De Tukkers namen met Steijn en Sadílek al afscheid van een tweetal sterkhouders, terwijl zowel Michel Vlap als Mees Hilgers een aflopend contract hebben in De Grolsch Veste. Laatstgenoemde heeft bovendien al laten doorschemeren dat hij komende zomer de deur achter zich dicht wil trekken in Enschede.

"Er moet wel wat gebeuren", stelt Streuer in gesprek met Voetbal International. "Wij vonden dat het verdedigend niet goed zat, afgelopen seizoen. De opzet is nu om twee centrale verdedigers te halen. Daarnaast twee middenvelders, en mogelijk nog een aanvaller. Je weet ook niet precies wie er nog weggaat. Maar verdedigend moet het dus beter. En voetballend, op het middenveld, willen we ons ook verbeteren."

Keert Pröpper terug bij FC Twente?

Een van de mogelijke defensieve versterkingen is Robin Pröpper. De voormalig aanvoerder van FC Twente maakte vorige zomer de transfer naar Rangers FC en zijn leiderschap werd node gemist in Enschede. De voorbije weken wordt de 31-jarige verdediger veelvuldig in verband gebracht met een terugkeer naar Enschede.

Streuer houdt echter een slag om de arm inzake de terugkeer van Pröpper. "Moeilijk te zeggen nog", reageert de technisch directeur. "We wachten rustig af. Robin wil van zijn club horen wat zij gaan doen. Ik begrijp dat daar een nieuwe leiding gekomen is. Nieuwe technisch directeur, nieuwe trainer. Die hebben altijd nieuwe ideeën, nemen ook weer eigen spelers mee. De vraag is nog even wat dit allemaal voor Robin betekent. Maar hij is welkom."

Streuer heeft goed gevulde portemonnee beschikbaar

FC Twente heeft financieel enkele zware jaren achter de rug, maar kan de voorbije jaren steeds meer doen door een aantal lucratieve transfers. Ook komende zomer kan de ploeg 'wel het één en ander doen' op transfergebied. "Maar we gaan zorgvuldig te werk. Het doel is niet dat iedereen er al is op de eerste training. We hebben geen Europese wedstrijden op het programma, dat scheelt. We gaan niets overhaast doen. We gaan de goeie dingen doen", besluit Streuer.

