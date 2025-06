Kink in de kabel voor FC Twente: transfer voorlopig 'on hold'

zal nog even moeten wachten op zijn terugkeer bij FC Twente. Volgens zowel De Twentsche Courant Tubantia als Joshua Barrie, clubwatcher van Rangers FC, kan het nog enige tijd duren voordat de transfer wordt afgerond.

Pröpper maakte vorig jaar zomer de overstap van FC Twente naar het Schotse Rangers FC. De ervaren centrale verdediger had een clausule van zo'n drie miljoen euro in zijn contract staan, waarmee hij naar het buitenland kon vertrekken. Het was een publiek geheim dat Pröpper nog altijd de wens had om buiten Nederland te voetballen. Hoewel Pröpper afgelopen seizoen 43 maal in actie kwam voor de Schotse topclub, wist hij geen onuitwisbare indruk achter te laten bij Rangers. Supporters zagen het niet zitten in de 1,90 meter lange rechtspoot. Het lijkt er dus op dat het Schotse avontuur voor Pröpper niet zo is geworden als dat hij van tevoren had gehoopt.

Artikel gaat verder onder video

LEES OOK: FC Twente meldt zich bij PSV voor aanvaller, maar krijgt nul op het rekest

Na slechts één jaar in Schotland kan Pröpper dus weer terugkeren bij FC Twente. Vorige week werd bekend dat de Tukkers een akkoord hadden bereikt met Rangers FC over een overgang van de 31-jarige verdediger, maar die berichten blijken nu iets te voorbarig. Tubantia schetst dat er nog geen nieuwe ontwikkelingen zijn omtrent de terugkeer van FC Twente.

LEES OOK: 'Van den Belt verruilt Feyenoord voor Twente: transfersom en contractduur bekend'

Volgens de krant heeft dat te maken met de nieuwe technische leiding van Rangers FC. "Daar is het wachten op. Zij hebben zich nog niet uitgelaten over de nabije toekomst van Pröpper", klinkt het in de krant. FC Twente kan bij FC Twente een driejarig contract ondertekenen. In hoofdlijnen is er wel een akkoord tussen beide clubs, maar het is nu wachten op definitieve antwoorden van zowel club als speler."

Rangers-watcher Barrie verwacht dat er op termijn wel witte rook zal komen inzake Pröpper. "Ik verwacht nog steeds dat hij deze transferperiode vertrekt, en dat hij terugkeert naar Twente. Maar ik denk dat het, net als bij veel andere transfers van Rangers, een beetje op de achtergrond is blijven liggen", vertelt hij tegenover Ibrox News.

➡️ Meer FC Twente nieuws

👉 Sem Steijn onthult wat Jari Litmanen in de Johan Cruijff ArenA tegen hem zei 🔗

👉 Schimmelpenninck schaamt zich kapot voor Twente na zelfdoding fan (24) 🔗

👉 TD Arnold Bruggink legt taken bij FC Twente per direct neer 🔗

👉 Van Wolfswinkel kijkt op papiertje van Aletha Leidelmeijer, verslaggeefster zegt ‘sorry’ 🔗

👉 Nóg meer supportersgeweld: fans van twee Eredivisie-clubs keihard op de vuist 🔗