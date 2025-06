'Als Davy Klaassen naar die Eredivisieclub verkast, schiet hij er zo dertig in'

gaat hoogstwaarschijnlijk door bij Ajax, maar zeker is dat nog niet. Als de routinier niet bijtekent in Amsterdam, is FC Twente de ideale volgende club voor hem, vindt Nick Hengelman. De oud-profvoetballer denkt dat Klaassen er in Enschede dertig inschiet.

Tijdens de FCUpdate Extra Tijd Podcast wordt de speler besproken, die in de zomer van 2024 transfervrij aansloot bij Ajax en acht keer scoorde en twee assist gaf. Hengelman, oud-speler van onder andere Ajax en FC Twente vindt dat Klaassen in Amsterdam moet blijven. "Ik weet niet of Klaassen al bijgetekend heeft... Anders zou ik tegen Alex Kroes zeggen: 'Laat die man bijtekenen'. Ik weet niet of het om geld gaat, ik kan het me haast niet voorstellen bij Davy. Als dat zo is, leg dan nog een paar euro bij en zorg dat hij volgend jaar weer voor Ajax speelt."

Als Kroes niet tot actie overgaat, weet Hengelman nog wel een goede club voor de 32-jarige aanvallende middenvelder. "Anders zou ik hem graag bij FC Twente willen zien. Bij die club schiet hij er zo dertig in, net als Sem Steijn. Ik zou hem gauw vastleggen als ik Kroes was."

Ook een terugkeer van Dusan Tadic naar Ajax komt ter sprake. Hengelman noemt daar wel een duidelijke voorwaarde voor. "Als ik hem terug zou halen, zou ik dat wel zo snel mogelijk doen. Dat je de hele structuur voor volgend seizoen kunt voorleggen, dat hij weet waar hij aan toe is. Later in het seizoen zou het toch wat moeizamer zijn, denk ik." Ook zijn er twijfels of Tadic, die later dit jaar 37 wordt, nog wel alle wedstrijden kan spelen. "Maar als dat van te voren duidelijk is, is het een goede zet. En als hij trainer/speler zou kunnen zijn, is dat ook hartstikke goed."

