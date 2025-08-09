Bas Nijhuis komt met schokkende onthulling: ‘Je vader en moeder gaan eraan…’

Bas Nijhuis krijgt als scheidsrechter regelmatig te maken met haatberichten op sociale media. De arbiter van de KNVB gaf vrijdagavond een schokkend voorbeeld tijdens de uitzending van De Oranjezomer.

Nijhuis is een van bekendste scheidsrechters van Nederland en schuift regelmatig aan bij talkshows als De Oranjezomer en Vandaag Inside. Ook op sociale media is de leidsman actief. Zijn ervaringen op deze sociale platformen blijken echter niet allemaal rooskleurig. “Social media is wel een dingetje”, begint Nijhuis.

“Mensen zijn soms keihard, maar sommige dingen worden geroepen in emotie. Twee seizoenen geleden floot ik PEC Zwolle – Feyenoord en kreeg ik zondagavond het bericht: ‘Je vader gaat eraan, je moeder gaat eraan omdat je onze doelman een rode kaart hebt gegeven”, legt de scheidsrechter uit. Nijhuis reageerde met een vraagteken op het haatbericht. “En met de tekst: heb je wel de goede scheidsrechter te pakken, want ik heb helemaal geen rode kaart gegeven.”

Nijhuis kreeg na enkele uren weer een bericht terug: “Oh, sorry Bas. Het was een collega van je. Zo gaat dat tegenwoordig. Dat is echt waanzin”, aldus de arbiter, die nooit aangifte heeft gedaan tegen de verzender van het haatbericht.

VIDEO – Bas Nijhuis onthult bizarre plottwist na haatbericht op social media