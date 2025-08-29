Mikautadze mislukte volledig bij Ajax, maar kan Amsterdammers nu veel pijn doen

Een weerzien tussen Ajax en is in aantocht. De Georgische aanvaller staat volgens Spaanse en Franse media op het punt om een vijfjarig contract te tekenen bij Villarreal, een van de tegenstanders van Ajax in de Champions League.

Met de overstap van Mikautadze zou een transfersom van ruim 25 miljoen euro gemoeid zijn. Het bedrag kan door het behalen van bonussen nog oplopen tot 30 miljoen euro. Dat geld heeft Mikautadze zijn huidige werkgever, Olympique Lyon, vanwege de grote financiële problemen waar de club mee kampt ook hard nodig.

Villarreal lijkt uitkomst te bieden. Er was al een persoonlijk akkoord tussen club en speler, maar nu hebben ook Olympique Lyon en Villarreal elkaar gevonden. Dat betekent dat Ajax en Mikautadze elkaar snel weer zullen tegenkomen. Donderdag werd tijdens de loting van de hoofdfase van de Champions League namelijk duidelijk dat Ajax het in Spanje moet opnemen tegen Villarreal.

Wanneer het weerzien tussen Ajax en Mikautadze wacht, is nog onduidelijk. Zaterdagavond zal door de UEFA het speelschema in de hoofdfase van de Champions League bekend worden gemaakt.

Mikautadze zal in Amsterdam niet worden herinnerd vanwege zijn goede prestaties. In 2023 werd hij door toenmalig technisch directeur Sven Mislintat naar de Johan Cruijff ArenA gehaald, maar daar kwam hij totaal niet uit de verf. Om die reden nam Ajax dan ook snel afscheid van hem.