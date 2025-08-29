Live voetbal 3

Mikautadze mislukte volledig bij Ajax, maar kan Amsterdammers nu veel pijn doen

Georges Mikautadze Ajax
Foto: © Imago/realtimes
Tijmen Gerritsen
29 augustus 2025, 18:30

Een weerzien tussen Ajax en Georges Mikautadze is in aantocht. De Georgische aanvaller staat volgens Spaanse en Franse media op het punt om een vijfjarig contract te tekenen bij Villarreal, een van de tegenstanders van Ajax in de Champions League.

Met de overstap van Mikautadze zou een transfersom van ruim 25 miljoen euro gemoeid zijn. Het bedrag kan door het behalen van bonussen nog oplopen tot 30 miljoen euro. Dat geld heeft Mikautadze zijn huidige werkgever, Olympique Lyon, vanwege de grote financiële problemen waar de club mee kampt ook hard nodig.

Villarreal lijkt uitkomst te bieden. Er was al een persoonlijk akkoord tussen club en speler, maar nu hebben ook Olympique Lyon en Villarreal elkaar gevonden. Dat betekent dat Ajax en Mikautadze elkaar snel weer zullen tegenkomen. Donderdag werd tijdens de loting van de hoofdfase van de Champions League namelijk duidelijk dat Ajax het in Spanje moet opnemen tegen Villarreal.

Wanneer het weerzien tussen Ajax en Mikautadze wacht, is nog onduidelijk. Zaterdagavond zal door de UEFA het speelschema in de hoofdfase van de Champions League bekend worden gemaakt.

Mikautadze zal in Amsterdam niet worden herinnerd vanwege zijn goede prestaties. In 2023 werd hij door toenmalig technisch directeur Sven Mislintat naar de Johan Cruijff ArenA gehaald, maar daar kwam hij totaal niet uit de verf. Om die reden nam Ajax dan ook snel afscheid van hem.

Quarlon
644 Reacties
1.068 Dagen lid
3.397 Likes
Quarlon
Link gekopieerd!
  • 0
    + 1
avatar

Als dat door gaat zou hij toch behoorlijk gebrand zijn op revanche. En wat een transfersom….Ajax mag zich hier flink achter de oren krabben

Arena
302 Reacties
18 Dagen lid
1.078 Likes
Arena
Link gekopieerd!
  • 1
    + 1
avatar

Wat een flauwekul. Er staat letterlijk dat hij bij Ajax totaal niet uit de verf is gekomen. Dat betekent dat dat consequenties heeft voor transfergeld. Voor 16 gekocht, voor 13 weer verkocht. Gezien de omstandigheden niet zo heel slecht. Hij heeft bij Ajax niets laten zien.

Pietjanhenrdrik
116 Reacties
38 Dagen lid
140 Likes
Pietjanhenrdrik
Link gekopieerd!
  • 1
    + 1
avatar

@Quarlon als ze wat meer geduld hadden gehad misschien wel ja. Hij heeft laten zien dat hij het wel kon uiteindelijk. …. Maar dure miskoop van mislintat en slecht bestuur dat je toeliet … dan krijg je dat. Dan beter met verlies weg.

Quarlon
644 Reacties
1.068 Dagen lid
3.397 Likes
Quarlon
Link gekopieerd!
  • 0
    + 1
avatar

Hij is in heel korte tijd in waarde verdubbeld. Dat is toch wel merkwaardig en roept de vraag op of hij wel goed gebruikt is en of Ajax niet te snel een conclusie heeft getrokken

Quarlon
644 Reacties
1.068 Dagen lid
3.397 Likes
Quarlon
Link gekopieerd!
  • 0
    + 1
avatar

Precies Pietjan!

Georges Mikautadze

Georges Mikautadze
Lyon
Team: Lyon
Leeftijd: 24 jaar (31 okt. 2000)
Positie: A (C, L)
Carrière
Wed.
Dlp.
2025/2026
Lyon
2
1
2024/2025
Lyon
34
11
2023/2024
Ajax
6
0
2023/2024
Metz
17
11

Stand Eredivisie 2025/2026

Eredivisie
GS
DS
PT
1
NEC
3
11
9
2
PSV
3
9
9
3
Ajax
3
4
7
4
Feyenoord
2
3
6
5
PEC
2
3
6

Complete Stand

