Slot en Liverpool breken eigen transferrecord, Isak op weg naar Anfield

Liverpool en Newcastle United zijn tot een akkoord gekomen over de transfer van , zo meldt David Ornstein van The Athletic. De club van Arne Slot betaalt een bedrag van zo’n 145 miljoen euro om de Zweedse spits in te lijven. Daarmee verbreekt Liverpool het eigen transferrecord, dat sinds eerder deze zomer in handen was van Florian Wirtz. De Duitser kwam voor 125 miljoen euro over van Bayer Leverkusen.

Isak aast al bijna de hele zomer op een vertrek bij Newcastle United. De spits wil na drie seizoenen graag vertrekken bij The Magpies en heeft dit zijn club heel duidelijk gemaakt. Zo trainde de Zweed al tijden niet meer mee en kwam hij ook niet in actie in de eerste drie competitieduels van het nieuwe seizoen. Newcastle wilde Isak niet verkopen, zolang er geen vervanging werd gehaald.

Artikel gaat verder onder video

Liverpool liet zich hier niet door afschrikken en meldde zich gedurende de zomer alsnog met een miljoenenbod op St James’ Park. De aanbieding, van omgerekend 127 miljoen euro, werd door Newcastle echter direct naar de prullenbak verwezen. Afgelopen week versterkte de club uit het noorden van Engeland zich met Nick Woltemade van VfB Stuttgart, waarmee het een opvolger van Isak in huis had gehaald en de situatie dus volledig was veranderd.

Inmiddels zijn Liverpool en Newcastle tot een akkoord gekomen, zo weet Ornstein. Voor de verkopende club heeft de deal een waarde van omgerekend 150 miljoen euro, wat te maken heeft met solidariteitsuitkeringen. 145 miljoen euro daarvan wordt betaald door Liverpool. Voor The Reds betekent dat alweer de tweede keer deze zomer dat het transferrecord wordt verbroken. Eerder deze zomer kwam Florian Wirtz voor 125 miljoen euro over van Bayer Leverkusen. Isak zal maandag medisch gekeurd worden, waarna hij zijn krabbel onder een contract voor zes seizoenen zet.