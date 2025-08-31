Live voetbal 7

Szoboszlai redt Liverpool met waanzinnige vrije trap tegen Arsenal

Liverpool-speler Dominik Szoboszlai
Foto: © Imago
Dominic Mostert
31 augustus 2025, 19:26

Liverpool heeft drie punten overgehouden aan de Premier League-topper tegen Arsenal. Met een prachtige vrije trap besliste Dominik Szoboszlai de wedstrijd in de slotfase. Dankzij de overwinning is Liverpool nog altijd foutloos in competitieverband.

Zeven minuten voor tijd brak Szoboszlai de ban. De smaakmaker van Liverpool legde op 27,5 meter afstand aan voor een vrije trap, die hij op magnifieke wijze in er linkerhoek plaatste. Via de binnenkant van de paal vloog de bal binnen.

“Perfectie! Een fantastische vrije trap van Dominik Szoboszlai”, jubelde Viaplay-commentator Tom Copier. “Vraag aan AI om iets perfects te maken, en zelfs zo’n supercomputer komt niet met iets dat zoveel schoonheid heeft als deze vrije trap. Ongelooflijk geraakt, een fantastische bal."

Voor de tweede wedstrijd op rij vertolkte Szoboszlai een sleutelrol bij Liverpool. Vorige week zorgde hij er met een briljant overstapje voor dat Rio Ngumoha in de honderdste minuut het winnende doelpunt kon maken tegen Newcastle United (2-3).

Liverpool is na drie wedstrijden nog foutloos in de Premier League, ondanks het pittige programma. De ploeg van Arne Slot is de enige die nog geen punten verspeelde in de Premier League en gaat dus aan kop.

René van der Gijp in Vandaag Inside

René van der Gijp kraakt één man bij Ajax af: ‘Het slaat nergens op’

James McConnell

James McConnell belde basisspeler van Ajax op voor zijn transfer: 'Hij zei...'

Ajax-aanwinst James McConnell

Ajax heeft opvolger Henderson binnen: McConnell gehuurd van Liverpool

Voetbalhoofdstad
Voetbalhoofdstad
Slot is genadig, maar dit gaat hij niet volhouden. Het Kloppeffect is uitgewerkt. Dankzij Klopp nog het kampioenschap, maar nu veel scheuren in dit liverpool. Dit gaan niet goed komen dit seizoen.

Ome Barend
Ome Barend
Hahahahaha 🤣😂🤣😂!!

Freakes
Freakes
@Voetbalhoofdstad haha als er ook maar een minimale link met fey is klim je in de pen 🤡

Liverpool - Arsenal

1 - 0
Vandaag gespeeld om 17:30
Competitie: Premier League
Seizoen: 2025/2026

Dominik Szoboszlai

Dominik Szoboszlai
Liverpool
Team: Liverpool
Leeftijd: 24 jaar (25 okt. 2000)
Positie: AM, M (C)
Carrière
Wed.
Dlp.
2025/2026
Liverpool
2
0
2024/2025
Liverpool
36
6
2023/2024
Liverpool
33
3
2022/2023
Leipzig
31
6

Stand Premier League 2025/2026

Premier League
GS
DS
PT
2
Arsenal
2
6
6
3
Tottenham
3
4
6
4
Liverpool
2
3
6
5
Everton
3
2
6
6
Sunderland
3
2
6

