Szoboszlai redt Liverpool met waanzinnige vrije trap tegen Arsenal

Liverpool heeft drie punten overgehouden aan de Premier League-topper tegen Arsenal. Met een prachtige vrije trap besliste de wedstrijd in de slotfase. Dankzij de overwinning is Liverpool nog altijd foutloos in competitieverband.

Zeven minuten voor tijd brak Szoboszlai de ban. De smaakmaker van Liverpool legde op 27,5 meter afstand aan voor een vrije trap, die hij op magnifieke wijze in er linkerhoek plaatste. Via de binnenkant van de paal vloog de bal binnen.

Artikel gaat verder onder video

“Perfectie! Een fantastische vrije trap van Dominik Szoboszlai”, jubelde Viaplay-commentator Tom Copier. “Vraag aan AI om iets perfects te maken, en zelfs zo’n supercomputer komt niet met iets dat zoveel schoonheid heeft als deze vrije trap. Ongelooflijk geraakt, een fantastische bal."

Voor de tweede wedstrijd op rij vertolkte Szoboszlai een sleutelrol bij Liverpool. Vorige week zorgde hij er met een briljant overstapje voor dat Rio Ngumoha in de honderdste minuut het winnende doelpunt kon maken tegen Newcastle United (2-3).

Liverpool is na drie wedstrijden nog foutloos in de Premier League, ondanks het pittige programma. De ploeg van Arne Slot is de enige die nog geen punten verspeelde in de Premier League en gaat dus aan kop.