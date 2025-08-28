Arne Slot ontvangt zeer goed nieuws in Isak-saga

Mogelijk is aan het einde van de transferperiode toch speler van Liverpool. De oud-spits van Willem II wil dolgraag bij Newcastle United vertrekken, maar dat laten The Magpies tot dit moment niet toe. Misschien komt daar nu verandering in, nu de club zo goed als zeker een nieuwe spits aantrekt.

Isak was vorig seizoen een van de beste spitsen van de wereld, door in 2769 Premier League-minuten 23 keer te scoren en 6 assists te geven. Newcastle hoopte dit seizoen weer van de Zweed te kunnen genieten, met ook weer Champions League-wedstrijden op het programma. Isak kwam echter na enkele weken met de mededeling dat hij niet meer voor Newcastle wilde uitkomen, om een stap naar Liverpool te forceren.

Die mededeling kwam echter nadat Liverpool al Hugo Ekitiké hadden gehaald, de spits van Frankfurt waar 95 miljoen voor was neergelegd. Gelukkig voor Isak zorgde dat er niet voor dat de interesse van Liverpool bekoelde. Newcastle hield echter voet bij stuk, zelfs bij biedingen van 127 miljoen euro. En dus besloot Isak te gaan staken: de spits was er tijdens de eerste twee officiële wedstrijden van Newcastle niet bij.

De club uit het noorden van Engeland lijkt nu te hebben begrepen dat het Isak echt niet kan overtuigen om te blijven en haalt een nieuwe spits naar de club. Nick Woltemade, de 23-jarige Duitse spits van VfB Stuttgart, wordt voor meer dan 80 miljoen euro overgenomen, melden Fabrizio Romano en Florian Plettenberg. Het talent scoorde vorig seizoen twaalf keer in de Bundesliga en kan ook aan de bal goede statistieken overleggen. Daarmee lijkt de weg vrij voor Isak om de langverwachte transfer naar het Liverpool van Arne Slot te maken.