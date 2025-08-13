Liverpool gunt Slot nieuwe verdediger en telt 35 miljoen neer voor 18-jarig talent

Liverpool lijkt zich op korte termijn te gaan versterken met Giovanni Leoni. De achttienjarige Italiaanse verdediger zou al een persoonlijk akkoord hebben bereikt met The Reds, zo melden onder meer Florian Plettenberg en Fabrizio Romano. Een akkoord tussen Liverpool en Parma wordt ook snel verwacht.

Leoni is een talentvolledige centrumverdediger, die afgelopen seizoen een ijzersterke indruk wist achter te laten in de Serie A. In het shirt van Parma kwam de jongeling de voorbije voetbaljaargang tot zeventien optredens in de Serie A. Naast Liverpool was er ook interesse vanuit de Italiaanse top voor de 1,96 meter lange rechtspoot, maar het zijn The Reds die aan het langste eind gaan trekken.

Artikel gaat verder onder video

Volgens journalist Ben Jacobs is de kans aanwezig dat de deal in de komende 24 uur zijn beslag gaat krijgen. Naar verluidt betaalt de de club van trainer Arne Slot een transfersom van dertig miljoen pond, omgerekend zo'n 35 miljoen euro voor Leoni. Het is echter nog maar de vraag of de rechtspoot deze zomer al aansluit bij Liverpool. Volgens Nicolò Schira heeft Parma aan Liverpool gevraagd of ze de verdediger tot medio 2026 op huurbasis mogen houden. De bal ligt daarvoor bij Slot, die gaat beslissen of hij dit verzoek honoreert.

Naast Leoni wil Liverpool zich ook nog altijd versterken met Marc Guehi van Crystal Palace. Het contract van de Engels international loopt in de zomer van 2026 af, waardoor The Eagles bereid zijn om mee te werken aan een transfer. De FA Cup-winnaar van het afgelopen seizoen kan het zich naar verluidt niet veroorloven om Guehi komende zomer gratis de deur uit te laten lopen.