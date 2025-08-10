Liverpool grijpt naast Community Shield na bloedstollende penaltyserie, misser Sosa niet fataal

Arne Slot heeft niet zijn tweede prijs kunnen winnen als trainer van Liverpool. In de strijd om de Community Shield was Crystal Palace te sterk via strafschoppen, na een 2-2 gelijkspel in de reguliere speeltijd. Crystal Palace, vorig seizoen winnaar van de FA Cup, pakt voor het eerst de Community Shield.

Liverpool trad aan met Jeremie Frimpong, Virgil van Dijk en Cody Gakpo. De enige Nederlander die ontbrak was Ryan Gravenberch, want hij is zaterdag vader geworden van zijn eerst kind. Bij Crystal Palace bleef doelman Walter Benítez, overgekomen van PSV, op de bank. Voormalig Ajacied Borna Sosa mocht in de tweede helft invallen.

De wedstrijd op Wembley kende een spectaculair begin. Liverpool-debutant Hugo Ekitiké opende al in de vierde minuut de score, toen hij vanaf de zestienmeterlijn in de kleine ruimte een opening vond om in de verre hoek te schieten. Even later leidde een overtreding van Virgil van Dijk op Ismaïla Sarr tot een penalty, die werd benut door Jean-Philippe Mateta.

Liverpool kwam na twintig minuten weer op voorsprong dankzij Frimpong. De opgestoomde rechtsback ging buitenom, aan de rand van het zestienmetergebied, en wilde de bal voor het doel brengen bij Mohamed Salah. De bal vloog echter over doelman Dean Henderson het doel in. Een klein wonder: de kans had een Expected Goal-waarde van 0,01.

Dertien minuten voor tijd bracht Sarr de stand weer in evenwicht. De aanvaller werd gelanceerd door een messcherpe bal van Adam Wharton en schoot raak via de binnenkant van de paal. Liverpool kwam erg goed weg toen een ogenschijnlijk duidelijke handsbal van Alexis Mac Allister in het zestienmetergebied niet werd bestraft. Er kwam dus niet één strafschop voor Crystal Palace, maar een hele penaltyreeks om de winnaar te bepalen.

Salah schoot de eerste penalty hoog over, waarna de inzet van Mac Allister werd gekeerd door Henderson. Namens Crystal Palace miste Eberechi Eze na een trage aanloop en een zwak schot. Gakpo scoorde voor Liverpool, maar daarna pakte Henderson ook een schot van Harvey Elliott. Vervolgens kon Sosa het vonnis vellen, maar de ex-Ajacied schoot hard tegen de lat. Het bleek slechts uitstel van executie, want Justin Devenny werd de matchwinner. Crystal Palace won de penaltyserie met 3-2.