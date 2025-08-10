Live voetbal 3

Frimpong maakt bizar eerste doelpunt voor Liverpool, uit een kans van 0,01 xG

Jeremie Frimpong
Foto: © Viaplay
Dominic Mostert
10 augustus 2025, 16:32   Bijgewerkt: 16:54

Jeremie Frimpong heeft zondagmiddag gescoord bij zijn officiële debuut voor Liverpool. De vleugelspeler van Liverpool mazzelde, toen een voorzet prompt binnenvloog over de doelman van Crystal Palace in de strijd om de Community Shield.

De wedstrijd op Wembley kende een spectaculair begin. Liverpool-debutant Hugo Ekitiké opende al in de vierde minuut de score, toen hij vanaf de zestienmeterlijn in de kleine ruimte een opening vond om in de verre hoek te schieten. Even later leidde een overtreding van Virgil van Dijk op Ismaïla Sarr tot een penalty, die werd benut door Jean-Philippe Mateta.

Liverpool kwam na twintig minuten weer op voorsprong dankzij Frimpong. De opgestoomde rechtsback ging buitenom, aan de rand van het zestienmetergebied, en wilde de bal voor het doel brengen bij Mohamed Salah. De bal vloog echter over doelman Dean Henderson het doel in. Een klein wonder: de kans had een Expected Goal-waarde van 0,01.

Zijn oude club Bayer Leverkusen heeft het doelpunt gezien en knipoogt in een reactie op X: “Iedereen weet dat Jeremie Frimpong het zo bedoelde.”

