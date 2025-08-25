Live voetbal 1

Koeman zwetend voor tv na serieuze aanslag op Oranje-steunpilaar

Koeman zwetend voor tv na serieuze aanslag op Oranje-steunpilaar
Niels Hassfeld
25 augustus 2025, 22:18

Virgil van Dijk is maandagavond met de schrik vrijgekomen in de wedstrijd tussen Newcastle United en Liverpool. De aanvoerder van het Nederlands elftal kreeg een aanslag op zijn standbeen te verwerken van Anthony Gordon, maar lijkt hier geen blessure aan overgehouden te hebben. Dat is goed nieuws voor Ronald Koeman, aangezien Oranje over anderhalve week weer kwalificatieduels voor het WK van 2026 afwerkt.

Liverpool speelt maandagavond op bezoek bij Newcastle United de tweede wedstrijd van het Premier League-seizoen. De ploeg van Arne Slot had het moeilijk in de openingsfase, maar kwam tegen de verhoudingen in wel op voorsprong. Ryan Gravenberch zorgde met zijn eerste treffer in meer dan een jaar tijd voor de openingsgoal.

In de slotfase van de eerste helft kreeg bondscoach Koeman de schrik van zijn leven te verwerken, toen hij een serieuze aanslag op het standbeen van de Oranje-aanvoerder zag. Terwijl Van Dijk de bal wegschopte, kwam Gordon vliegend in op het standbeen van de centrumverdediger. Daarna sloeg de vlam in de pan, terwijl Van Dijk achterbleef op het gras.

Waar Simon Hooper in eerste instantie een gele kaart toonde aan de aanvaller van Newcastle, werd de arbiter naar het scherm geroepen door de VAR. Na het bekijken van de beelden, besloot hij toch een rode kaart te trekken. Hoewel Van Dijk na de overtreding doorspeelde tot het einde van de eerste helft, was te zien dat hij niet al te makkelijk meer liep. Na de pauze keerde Van Dijk wel terug op het veld, dus lijkt hij gewoon inzetbaar als Oranje het opneemt tegen Polen en Litouwen.

