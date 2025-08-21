Klap voor Slot én Koeman: Nederlander tijd uit de running

Vervelend nieuws voor Arne Slot en Ronald Koeman: staat een tijdje langs de kant. De rechtsback heeft een hamstringblessure opgelopen.

Na het vertrek van Trent Alexander-Arnold (nu Real Madrid) besloot Engels kampioen Liverpool Frimpong voor veertig miljoen over te nemen van Bayer Leverkusen. De Nederlander is een heel ander type dan zijn voorganger en werd de afgelopen weken klaargestoomd voor een ietwat andere rol dan hij in Duitsland gewend was. Daar speelde hij soms als rechtsmidden en af en toe als rechteraanvaller.

Door wat fysieke klachten bij de andere rechtsback van Liverpool, Conor Bradley, maakte Frimpong veel minuten in de voorbereiding en stond hij ook in de basis van de eerste officiële wedstrijden van het seizoen. Tegen Crystal Palace in het duel om de Community Shield (2-2, w.n.s. Palace) scoorde hij zelfs al zijn eerste doelpunt voor The Reds. Afgelopen weekend werd hij na een kleine zestig minuten echter al gewisseld, een ingreep van Slot die door fysiek ongemak werd veroorzaakt.

"Het medische team had volkomen gelijk toen ze zeiden dat ik hem moest wisselen. Door iets wat tijdens de wedstrijd gebeurde, ligt hij er nu tot na de interlandperiode uit", zegt Slot donderdag op zijn persconferentie. De Nederlandse oefenmeester werd bekritiseerd om het feit dat hij Frimpong eruit haalde. "De wissel had dus niks te maken met hoe hij speelde. De medische staf dacht dat hij een hamstringprobleem had, en dat hadden ze goed gezien." Gelukkig voor Slot en Liverpool is Bradley ondertussen op de weg terug. De blessure van Frimpong heeft ook gevolgen voor Koeman: de rechtsback zal op 4 en 7 september niet in actie komen in de kwalificatiereeks voor het WK van 2026. Dan speelt Oranje tegen Polen en Litouwen.