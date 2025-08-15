Al na 13 minuten kolossale Premier League-blunder, tot ongeloof van Virgil van Dijk

Een opmerkelijk moment bij Liverpool – Bournemouth. Door een handsbal van Marcos Sensesi werd Hugo Ekitike de vrije doortocht richting het doel van Bournemouth ontzegd. Een kaart bleef echter uit.

In de dertiende minuut van de wedstrijd, bij een 0-0 stand, werd Ekitike de diepte in gestuurd door Mohamed Salah. Op de middenlijn toucheerde Senesi de bal met de hand, waarna hij de bal kon wegtrappen. De ex-verdediger van Feyenoord was de laatste man die nog tussen Ekitike en doelman Djordje Petrovic stond.

Artikel gaat verder onder video

Scheidsrechter Anthony Taylor blies daarna op zijn fluit, ogenschijnlijk vanwege een handsbal van Cody Gakpo (Senesi schoot de bal tegen zijn handen aan), waarna videoscheidsrechter Michael Oliver de beelden bekeek. De kaarten bleven op zak en daarmee kwam Senesi goed weg, tot ongeloof van onder meer Virgil van Dijk.

Het heeft zodoende maar dertien minuten geduurd voordat een ogenschijnlijk grote arbitrale blunder werd begaan in de Premier League. Liverpool en Bournemouth trapten het seizoen om 21.00 uur af.