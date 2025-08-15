Live voetbal 9

Al na 13 minuten kolossale Premier League-blunder, tot ongeloof van Virgil van Dijk

Liverpool - Bournemouth
Foto: © Viaplay
Dominic Mostert
15 augustus 2025, 21:27

Een opmerkelijk moment bij Liverpool – Bournemouth. Door een handsbal van Marcos Sensesi werd Hugo Ekitike de vrije doortocht richting het doel van Bournemouth ontzegd. Een kaart bleef echter uit.

In de dertiende minuut van de wedstrijd, bij een 0-0 stand, werd Ekitike de diepte in gestuurd door Mohamed Salah. Op de middenlijn toucheerde Senesi de bal met de hand, waarna hij de bal kon wegtrappen. De ex-verdediger van Feyenoord was de laatste man die nog tussen Ekitike en doelman Djordje Petrovic stond.

Scheidsrechter Anthony Taylor blies daarna op zijn fluit, ogenschijnlijk vanwege een handsbal van Cody Gakpo (Senesi schoot de bal tegen zijn handen aan), waarna videoscheidsrechter Michael Oliver de beelden bekeek. De kaarten bleven op zak en daarmee kwam Senesi goed weg, tot ongeloof van onder meer Virgil van Dijk.

Het heeft zodoende maar dertien minuten geduurd voordat een ogenschijnlijk grote arbitrale blunder werd begaan in de Premier League. Liverpool en Bournemouth trapten het seizoen om 21.00 uur af.

Liverpool - Bournemouth

21:00
Vandaag om 21:00
Competitie: Premier League
Seizoen: 2025/2026

Marcos Senesi

Marcos Senesi
Team: Bournemouth
Leeftijd: 28 jaar (10 mei 1997)
Positie: V (C)
