Chiesa richt zich direct na beslissende treffer tot Slot

Liverpool-speler Federico Chiesa
Foto: © Imago
Niels Hassfeld
17 augustus 2025, 10:47

Federico Chiesa heeft zijn beslissende treffer in de seizoensopener tegen Bournemouth opgedragen aan Arne Slot. De Italiaan maakte vorige zomer een transfer naar Liverpool, maar kwam er in zijn eerste jaar nauwelijks aan te pas. Desondanks is hij heel blij met Slot.

Liverpool betaalde afgelopen zomer een bedrag van twaalf miljoen euro aan Juventus voor de komst van Chiesa. In zijn eerste seizoen bij de Engelsen kwam de buitenspeler echter nauwelijks aan bod. In veertien duels in alle competities kwam hij tot slechts 466 minuten, wat neerkomt op gemiddeld ruim een halfuur per wedstrijd.

Vrijdag begon Liverpool aan het nieuwe seizoen en gaf het een 2-0 voorsprong weg tegen Bournemouth. Vlak voor tijd zorgde Chiesa als invaller voor de beslissende 3-2, waarna Mohamed Salah er ook nog 4-2 van maakte. Daarmee boekte de ploeg van Slot een goed resultaat in de eerste wedstrijd van het nieuwe seizoen.

“Ik draag mijn doelpunt ook op aan Arne Slot”, geeft Chiesa na afloop van de wedstrijd aan, geciteerd door Fabrizio Romano. “Hij is vanaf het eerste moment geweldig voor mij geweest.” Hoewel de Italiaan het vaak met invalbeurten moet doen, blijft hij zich vol inzetten voor The Reds. “Zelfs als ik maar tien, vijftien minuten krijg, moet ik laten zien dat ik er klaar voor ben en mijn best doen om voor het team te spelen.”

Liverpool - Bournemouth

4 - 2
Gespeeld op 15 aug. 2025
Competitie: Premier League
Seizoen: 2025/2026

Federico Chiesa

Federico Chiesa
Team: Liverpool
Leeftijd: 27 jaar (25 okt. 1997)
Positie: A (R, L)
