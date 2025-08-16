Virgil van Dijk schrikt op Anfield: 'Dit is een schande, dit mag nooit gebeuren'

Liverpool-aanvoerder heeft zich fel uitgesproken na het incident tijdens de seizoensouverture tegen Bournemouth, waarbij Antoine Semenyo racistisch zou zijn bejegend. De wedstrijd op Anfield werd vrijdagavond in de eerste helft stilgelegd, nadat de aanvaller melding maakte van beledigingen vanuit het thuisvak.

Scheidsrechter Anthony Taylor bracht beide coaches en aanvoerders op de hoogte, waarna het duel werd hervat. Kort daarna bevestigde de politie dat een 47-jarige verdachte uit het stadion was verwijderd en dat er een onderzoek loopt. Op beelden was te zien dat hij Semenyo vanuit een rolstoel bejegende. Liverpool, de Engelse bond (FA) en antiracisme-organisatie Kick It Out veroordeelden het incident in krachtige bewoordingen.

Artikel gaat verder onder video

Van Dijk laat er geen misverstand over bestaan dat hij volledig achter Semenyo staat. “Ik heb veel gesprekken met hem gevoerd hierover", wordt de Nederlander geciteerd door The Athletic. “Allereerst wilde ik weten wat er precies was gebeurd. Ik ben blij dat de autoriteiten ermee bezig zijn, dat is het belangrijkste. Maar we staan volledig achter hem. Iedereen hier zou hetzelfde zeggen: dit mag niet gebeuren. Als hij ergens steun bij nodig heeft, ben ik er voor hem. Wij allemaal zijn er voor hem, en ook de club handelt dit op de juiste manier af. Ik heb daar alle vertrouwen in.”

Virgil van Dijk bezorgd om racisme

De verdediger was zichtbaar geraakt door de gebeurtenissen. “Ik kan niet geloven dat dit gebeurt. Het is een absolute schande in mijn ogen”, vervolgt hij. “Dit soort dingen zouden nooit mogen voorkomen, niet alleen in het voetbal maar ook niet in de wereld. Helaas bestaat racisme nog steeds en dat is het gevaarlijke eraan. Daarom moeten we het hier en nu aanpakken. Ik ben er voor Antoine, wanneer hij mij nodig heeft, en wij zijn er als club om dit op de beste manier te behandelen. Want dit mag simpelweg niet gebeuren.”

Volgens Van Dijk ligt de oplossing op de lange termijn in bewustwording en educatie. “Wat kunnen we verder doen? Deze persoon heeft iets gedaan wat schandalig is, en dat moet persoonlijk aangepakt worden. Maar de enige manier om racisme echt uit te bannen is door de volgende generatie beter op te voeden en te onderwijzen. Dat is de enige weg.”