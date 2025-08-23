Live voetbal

Virgil van Dijk weigert handtekeningenjagers en krijgt massaal complimenten

Virgil van Dijk weigert handtekeningen
Foto: © Reddit
Frank Hoekman
23 augustus 2025, 08:52

Virgil van Dijk krijgt volop lof toegezwaaid vanwege een opmerkelijk filmpje dat circuleert op sociale media, waaronder Reddit. Daarop is te zien hoe de aanvoerder van Liverpool en het Nederlands een aantal opdringerige handtekeningenjagers weigert te geven waar ze om vragen. Het gaat hier namelijk niet om supporters, maar om resellers - doorverkopers dus.

De beelden zijn vermoedelijk eerder deze week geschoten, na afloop van de uitreiking van de PFA Awards. De video is namelijk 's avonds opgenomen en Van Dijk draagt dezelfde stropdas die hij ook bij de uitreiking droeg. Van Dijk kreeg die avond, net als ploeggenoot Ryan Gravenberch, te horen dat hij is opgenomen in het Elftal van het Jaar.

Op het filmpje is te zien hoe één jongetje geluk heeft: Van Dijk voorziet zijn Liverpool-shirtje van een handtekening. Een aantal andere handtekeningenjagers krijgen echter een duidelijke 'nee' te horen van de Nederlander. "No chance", zegt Van Dijk duidelijk hoorbaar, terwijl hij zijn weg vervolgt richting een klaarstaand busje. Als de fans blijven aandringen legt hij uit: "Waarom niet? Omdat je 'm gaat verkopen. Je wéét dat je dat gaat doen." Terwijl Van Dijk instapt doet één man nog een wanhopige poging: "Virgil, alsjeblieft, eentje maar! Ik sta hier, ik heb een pen!", roept de man tevergeefs.

In de commentsectie onder het filmpje krijgt Van Dijk volop complimenten en worden de vermeende resellers flink aangepakt. "Als ik een filmpje zou zien waarop mijn zoon bedelt om een handtekening bij een voetballer om een shirt door te kunnen verkopen, dan zou ik de rest van mijn jaren gebruiken om een tijdmachine te ontwikkelen om terug te gaan in de tijd en een pak johnnies (condooms) voor mezelf te kopen", schrijft een Redditor. "Goed van VVD dat hij deze bullsh*t doorziet", meent een ander. "Lol, VVD is er brutally honest over en die gast kan het niet aan", luidt een derde reactie. "Nederlanders zijn ook heel erg direct", merkt iemand op. "Ze hebben totaalfeedback uitgevonden", zegt een ander, verwijzend naar het Nederlandse totaalvoetbal.

Humaxima
77 Reacties
1.061 Dagen lid
1.006 Likes
Humaxima
Link gekopieerd!
    0
    + 1
avatar

Hoogmoedswaanzin. Hoe weet hij het onderscheid te maken tussen echte en nep fans? En met alle respect maar wie wil nou een handtekening van Virgil kopen? Ik ben wel een liefhebber van Virgil maar ik hoef niet eens een gratis handtekening van hem. Misschien eentje van iemand die wat voor de wereld betekent heeft.

Kramer
Erkende gebruiker! Meer info
2.358 Reacties
1.061 Dagen lid
18.677 Likes
Kramer
Link gekopieerd!
    0
    + 1
avatar

@Humaxima ze zijn er heel duidelijk uit te pikken, kijk de video en je ziet het.

ERIMIR
3.226 Reacties
411 Dagen lid
37.154 Likes
ERIMIR
Link gekopieerd!
    0
    + 1
avatar

Ach die van Dijk verdient geld als water, gun een ander ook wat.

Virgil van Dijk

Virgil van Dijk
Liverpool
Team: Liverpool
Leeftijd: 34 jaar (8 jul. 1991)
Positie: V (C)
Carrière
Wed.
Dlp.
2025/2026
Liverpool
1
0
2024/2025
Liverpool
37
3
2023/2024
Liverpool
36
2
2022/2023
Liverpool
32
3

