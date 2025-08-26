Ajax krijgt speler van Arne Slot in de schoot geworpen

Ajax gaat James McConnell overnemen van het Liverpool van Arne Slot. Dat weet David Ornstein te melden dinsdagmiddag. De 20-jarige middenvelder heeft een contract bij The Reds getekend, maar speelt komend seizoen normaal gesproken op huurbasis in Amsterdam.

McConnell maakt al zes jaar deel uit van de jeugdopleiding van Liverpool en mocht ook al een beetje aan het grote werk ruiken. Zo maakte hij de afgelopen jaren al minuten in de Premier League, FA Cup en de Europa League. Zijn waarschijnlijke hoogtepunt: negentig minuten spelen voor Liverpool in de Champions League, vorig seizoen uit bij PSV (3-2 voor de Eindhovenaren).

Artikel gaat verder onder video

McConnell is een veelzijdige speler, die het vaakst centraal op het middenveld uitkomt. Ook als defensieve middenvelder heeft de Brit al veel wedstrijden achter zijn naam staan. Mogelijk is dat dan ook de rol waar hij zich bij Ajax op zal moeten richten. De Amsterdammers zochten de afgelopen weken nog een geschikte nummer zes; mogelijk kan McConnell de opvolger van landgenoot Jordan Henderson worden.

McConnell heeft dinsdag een handtekening gezet onder een nieuw vijfjarig contract bij Liverpool, maar de ploeg van Arne Slot wil hem meer speeltijd gunnen. Daarvoor bleek Ajax dan ook een geschikte kandidaat. John Heitinga was vorig seizoen assistent van Slot en kent de speler dus goed; mogelijk heeft de trainer deze huurperiode mogelijk gemaakt. Eerder werd Viteszlav Jaros al tijdelijk overgenomen van de Premier League-kampioen. De huurtermijn van McConnell is nog niet door Ajax bevestigd, maar dat lijkt een kwestie van tijd.

Update 17:54

Volgens Voetbal International is McConnell inderdaad als de beoogde nieuwe nummer zes gehaald. Ajax en Liverpool zijn nagenoeg rond over de huurdeal, weet het medium toe te voegen.

🚨 EXCL: Liverpool midfielder James McConnell signs new 5yr contract + poised to join Ajax on season-long loan. Coveted 20yo set for medical after #Ajax reached agreement with #LFC & England youth international to strengthen in No.6 position @TheAthleticFC https://t.co/UoBAeTU2an — David Ornstein (@David_Ornstein) August 26, 2025