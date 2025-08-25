Ruud Gullit: 'Heeft Ajax niet de ballen om hem op te stellen?'

Live voetbal 1

Khalid Boulahrouz zou graag zien dat Jorthy Mokio wat meer kansen krijgt bij Ajax. De Amsterdammers zoeken momenteel naar een nieuwe controleur, maar Boulahrouz zou het verstandig vinden als de club investeert in het talent uit de eigen gelederen.

“Als Ajax naar zo'n type op zoek is – en die hebben ze niet – dan ga je toch voor Mokio?”, vraagt Boulahrouz zich maandagavond af bij Rondo. “Dit is het moment om zo'n talent te laten spelen en te laten rijpen.”

Marco van Basten zag Mokio in februari nog een 'voortreffelijke wedstrijd' spelen in de Europa League tegen Union Sint-Gillis. Hij scoorde in het uitduel met de Belgische topclub (0-2 zege). “Toen dacht ik: ze hebben echt een middenvelder erbij, een goede, jonge jongen. Maar daarna zie je hem weer stukken minder, dus ik weet ook niet hoe ze dat allemaal doen met de jeugd. Er moet toch, hoe je het wendt of keert, echt wel een beetje talent lopen. Maar blijkbaar niet goed genoeg.”

Ruud Gullit reageert: “Of hebben ze toch niet de ballen om het te doen? Omdat ze moeten presteren. Dan doel ik op de leiding. Dat ze denken: nou, we moeten presteren, dus we moeten iemand hebben die er meteen kan staan. Dat hij het lef niet heeft om zo'n jonge jongen in te zetten.” Khalid Boulahrouz stelt: “Maar dan moet diegene die daar wel speelt en die het moet doen, wel leveren. Die moet veel beter zijn dan de jongens die dan eigenlijk moeten wachten.”

De zeventienjarige Mokio had dit seizoen alleen tegen Go Ahead Eagles (2-2) een basisplek, maar werd toen in de pauze gewisseld. Trainer John Heitinga vond hem toen 'een mindere wedstrijd' spelen. Verder had Mokio korte invalbeurten tegen Telstar (2-0 zege) en Heracles Almelo (2-0 zege).

Moet Ajax meer kansen geven aan Jorthy Mokio?

