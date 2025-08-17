Live voetbal 8

Heitinga noemt één Ajacied die een 'mindere wedstrijd' speelde

Ajax-trainer John Heitinga
Foto: © Imago
Dominic Mostert
17 augustus 2025, 15:56

John Heitinga is kritisch op het spel van Ajax in de eerste helft van de wedstrijd tegen Go Ahead Eagles. De trainer zag zich in de pauze genoodzaakt om twee wissels door te voeren.

Met Davy Klaassen, Jorthy Mokio en Kenneth Taylor was het middenveld vrij defensief ingesteld. “We hebben natuurlijk verschillende spelers die ook op die nummer 10-positie kunnen komen”, zegt Heitinga als aan hem wordt gevraagd waarom hij daarvoor koos. “Ik denk dat in de eerste helft Steven Berghuis iets te veel geïsoleerd was aan de rechterkant. Dat kwam ook omdat we er niet altijd en snel doorheen kwamen.”

“Vandaar ook de wissel in de tweede helft met Steven naar de 10-positie”, legt Heitinga uit. “Twee nummer zes geeft ook een bepaalde houvast. Ik denk dat we vooral de tweede helft, ook met twee zessen, vaster werden aan de bal. Of we dat vaker gaan doen? Het hangt natuurlijk ook van de tegenstander af. Je kan ook spelen met een back die in je middenveld komt als een tweede zes. Dat is open. Dat bekijken we wel richting elke tegenstander weer. Voor dit duel hebben we gekozen voor een dubbele zes.”

Evenwel wil Heitinga op die positie nog versterking. “Op dit moment heeft een nummer 6 de prioriteit”, zegt hij. Edson Álvarez zou een van de kandidaten zijn om het middenveld van Ajax te versterken.

Journalist Valentijn Driessen vraagt of Heitinga het moeizame verloop van de eerste helft niet ha kunnen voorzien ‘met zo’n middenveld en weinig creativiteit voorin’. “ Je hoopt dat je wat vaster aan de bal bent, Valentijn, en dat je van daaruit met Steven die vierde middenvelder creëert. Kenneth is creatief, Steven is creatief, alleen wij kwamen niet van de eerste richting de tweede fase. Daarom wisselen we ook. Dus nee, ik zag hem niet aankomen, ik dacht dat we vaster zou zijn. Vandaar dat we wisselen in de rust.”

Jorthy Mokio en Raúl Moro bleven achter in de kleedkamer. Driessen vraagt wat Heitinga van Mokio vindt. “Jorthy had vandaag een mindere wedstrijd.”

