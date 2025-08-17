Bizarre actie van Wijndal zorgt voor gefronste wenkbrauwen: 'Meteen wisselen'

Een bizarre actie van tijdens de wedstrijd tussen Go Ahead Eagles en Ajax. De linksback van Ajax gaf onnodig een corner weg aan Go Ahead: zonder een tegenstander in de buurt schoot hij de bal over de eigen achterlijn.

In de 58ste minuut kreeg Go Ahead de corner cadeau. Wijndal had de bal in het strafschopgebied nadat een voorzet van Dean James niet aankwam bij een speler van Go Ahead. Hoewel de tegenstanders zich op zo’n tien meter afstand bevonden, schoot Wijndal de bal toch buiten de lijnen.

Artikel gaat verder onder video

“Oh, Wijndal raakt daar volkomen in paniek”, zag commentator Leo Oldenburger van ESPN. “Nodeloos volkomen in paniek, want er is niemand in de buurt. Wellicht moet hem dat verteld worden of had hij beter moeten scannen.” De corner leverde geen doelgevaar op voor Ajax. Op dat moment stond het 2-2. Fans van Ajax reageerden verbijsterd op X en zijn het vertrouwen in Wijndal kwijt.