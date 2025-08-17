Live voetbal 5

Bizarre actie van Wijndal zorgt voor gefronste wenkbrauwen: 'Meteen wisselen'

Owen Wijndal geeft een corner weg
Foto: © ESPN
1 reactie
Dominic Mostert
17 augustus 2025, 13:47

Een bizarre actie van Owen Wijndal tijdens de wedstrijd tussen Go Ahead Eagles en Ajax. De linksback van Ajax gaf onnodig een corner weg aan Go Ahead: zonder een tegenstander in de buurt schoot hij de bal over de eigen achterlijn.

In de 58ste minuut kreeg Go Ahead de corner cadeau. Wijndal had de bal in het strafschopgebied nadat een voorzet van Dean James niet aankwam bij een speler van Go Ahead. Hoewel de tegenstanders zich op zo’n tien meter afstand bevonden, schoot Wijndal de bal toch buiten de lijnen.

Artikel gaat verder onder video

“Oh, Wijndal raakt daar volkomen in paniek”, zag commentator Leo Oldenburger van ESPN. “Nodeloos volkomen in paniek, want er is niemand in de buurt. Wellicht moet hem dat verteld worden of had hij beter moeten scannen.” De corner leverde geen doelgevaar op voor Ajax. Op dat moment stond het 2-2. Fans van Ajax reageerden verbijsterd op X en zijn het vertrouwen in Wijndal kwijt.

Lees ook:
Teruglezen: zo verliep de Eredivisie-zaterdag, met spectaculaire zege van Groningen als apotheose

  • Gisteren, 23:35
  • Gisteren, 23:35
Hugo Borst

Hugo Borst: 'Krankzinnig hoe een carrière kan verlopen, het is over met hem!'

  • Gisteren, 22:52
  • Gisteren, 22:52
Feyenoord-spelers Gijs Smal, Bart Nieuwkoop, Anis Hadj Moussa, Timon Wellenreuther en In-beom Hwang

Gejuich en applaus uit kleedkamer Feyenoord voor één speler

  • Gisteren, 22:05
  • Gisteren, 22:05
1 reactie
Go Ahead - Ajax

2 - 2
Vandaag gespeeld om 12:15
Competitie: Eredivisie
Seizoen: 2025/2026

Meer info

Owen Wijndal

Owen Wijndal
Team: Ajax
Leeftijd: 25 jaar (28 nov. 1999)
Positie: V (L)
Carrière
Wed.
Dlp.
2025/2026
Ajax
2
0
2024/2025
Ajax
10
0
2023/2024
Ajax
2
0
2023/2024
Antwerp
29
1

Meer info

Stand Eredivisie 2025/2026

Eredivisie
GS
DS
PT
2
Feyenoord
2
3
6
3
PEC
2
3
6
4
Ajax
2
2
4
5
PSV
1
5
3
6
Utrecht
1
4
3

Complete Stand

