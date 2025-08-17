Live voetbal 2

‘Ajax denkt aan opvallende constructie om Álvarez terug te halen’

Edson Álvarez met op de achtergrond het logo van Ajax en de Johan Cruijff ArenA
Foto: © Imago/Realtimes
Niels Hassfeld
17 augustus 2025, 11:41

Ajax denkt aan de terugkeer van Edson Álvarez, maar dat vormt een flinke puzzel. De Amsterdammers kunnen de Mexicaan volgens Hans Kraay junior namelijk gratis huren, maar zullen dan wel zijn volledige salaris moeten overnemen. Dat vormt een probleem in het huidige salarishuis.

Vrijdag kwam naar buiten dat Ajax denkt aan de terugkeer van Álvarez, maar hij zou niet de eerste keuze zijn. “Ik ben daar samen met de redactie ingedoken. Hij speelt daar (bij West Ham United, red) dus niet”, begint Kraay bij Goedemorgen Eredivisie. “In eerste instantie is het verhaal dat Ajax zo'n 45 miljoen euro voor hem heeft gekregen, dus West Ham zegt niet: hier heb je 'm voor niets voor een jaartje.” Ajax ontving twee jaar geleden een bedrag van 38 miljoen euro exclusief bonussen voor Álvarez.

Toch is het niet zo dat West Ham niet bereid is om mee te werken aan een tijdelijk vertrek van Álvarez. “De stand van zaken schijnt nu zo te zijn dat Edson Álvarez per se weg wil, want hij speelt niet onder Graham Potter”, gaat de analist verder. “Hij zegt: ik ben aanvoerder van Mexico en volgend jaar is het WK, laat mij naar Ajax gaan.”

Toch zal dat geen eenvoudige klus worden voor de Amsterdammers, stelt Kraay. “Hij verdient ongeveer zes miljoen euro. Het schijnt zo te zijn dat West Ham gratis wil uitlenen, maar dat Ajax dan het volledige salaris moet betalen.” Met het salarishuis van Ajax is dat ‘not done’, weet de oud-verdediger. Om de huurdeal toch voor elkaar te krijgen, heeft Ajax een opvallende constructie in gedachten. “Ze willen op de balans daarom de helft als huurgeld en de andere helft als salaris aanmerken.” Het is volgens Kraay dus ‘niet uitgesloten’ dat Álvarez terugkeert naar de Johan Cruijff ArenA.

Teruglezen: zo verliep de Eredivisie-zaterdag, met spectaculaire zege van Groningen als apotheose

Hugo Borst

Hugo Borst: 'Krankzinnig hoe een carrière kan verlopen, het is over met hem!'

Feyenoord-spelers Gijs Smal, Bart Nieuwkoop, Anis Hadj Moussa, Timon Wellenreuther en In-beom Hwang

Gejuich en applaus uit kleedkamer Feyenoord voor één speler

Joris van Poppel.
3 Reacties
0 Dagen lid
4 Likes
Joris van Poppel.
Weer zo'n typisch gevalletje een speler van Ajax mislukt in het buitenland en komt dan zielig teruggekropen. Álvarez stelt bij West Ham niks voor, maar in Amsterdam doen ze alsof hij de redding is. En dat past perfect bij die trainer van Ajax. Die trekt net zulke domme spelers aan als hij zelf is. Resultaat een elftal zonder kwaliteit, zonder prijzen en zonder toekomst.

Sparta010
67 Reacties
692 Dagen lid
598 Likes
Sparta010
@Joris van Poppel Hij is gewoon aanvoerder van Mexico hoor. Maar voor de rest stelt hij indd weinig voor. En is alsnog beter dan iedere andere middenvelder van de eredivisie. Met uitzondering van een Kitolano natuurlijk.

Hurricane.
273 Reacties
375 Dagen lid
2.180 Likes
Hurricane.
Een soort van fraude plegen dus. Laat dat maar aan kroes over.

Kramer
Erkende gebruiker! Meer info
2.342 Reacties
1.055 Dagen lid
18.622 Likes
Kramer
Krimson is toch niet op vakantie, gewoon met ze andere accountjes bezig😆.

Arena
70 Reacties
6 Dagen lid
216 Likes
Arena
Precies ja. De vakantie had ie maar afgezegd. Uitkering niet op tijd binnen.

0laf
806 Reacties
1.055 Dagen lid
5.230 Likes
0laf
Krimson is niet nodig om de dubieuze praktijken en slechte sfeer bij ajax bloot te leggen.

K. Daffie
108 Reacties
712 Dagen lid
803 Likes
K. Daffie
Nu de helft als huur boeken en de andere helft als salaris. Hoe doe je dat volgend jaar?

❌❌❌
56 Reacties
8 Dagen lid
143 Likes
❌❌❌
6 miljoen voor Edson voor maar 1 seizoen vind ik wel erg gortig, die andere 2 kandidaten kunnen / willen dus niet? Er zal toch wel ergens een 6 rondlopen waar Ajax wat aan heeft zonder capriolen uit te halen.

Quarlon
586 Reacties
1.055 Dagen lid
3.299 Likes
Quarlon
Alvarez denkt wat Henderson kan kan ik ook

Edson Álvarez

Edson Álvarez
Team: West Ham
Leeftijd: 27 jaar (24 okt. 1997)
Positie: VM, M (C)
Carrière
Wed.
Dlp.
2025/2026
West Ham
0
0
2024/2025
West Ham
28
0
2023/2024
West Ham
31
1
2023/2024
Ajax
-
-

