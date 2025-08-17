‘Ajax denkt aan opvallende constructie om Álvarez terug te halen’

Ajax denkt aan de terugkeer van , maar dat vormt een flinke puzzel. De Amsterdammers kunnen de Mexicaan volgens Hans Kraay junior namelijk gratis huren, maar zullen dan wel zijn volledige salaris moeten overnemen. Dat vormt een probleem in het huidige salarishuis.

Vrijdag kwam naar buiten dat Ajax denkt aan de terugkeer van Álvarez, maar hij zou niet de eerste keuze zijn. “Ik ben daar samen met de redactie ingedoken. Hij speelt daar (bij West Ham United, red) dus niet”, begint Kraay bij Goedemorgen Eredivisie. “In eerste instantie is het verhaal dat Ajax zo'n 45 miljoen euro voor hem heeft gekregen, dus West Ham zegt niet: hier heb je 'm voor niets voor een jaartje.” Ajax ontving twee jaar geleden een bedrag van 38 miljoen euro exclusief bonussen voor Álvarez.

Artikel gaat verder onder video

Toch is het niet zo dat West Ham niet bereid is om mee te werken aan een tijdelijk vertrek van Álvarez. “De stand van zaken schijnt nu zo te zijn dat Edson Álvarez per se weg wil, want hij speelt niet onder Graham Potter”, gaat de analist verder. “Hij zegt: ik ben aanvoerder van Mexico en volgend jaar is het WK, laat mij naar Ajax gaan.”

Toch zal dat geen eenvoudige klus worden voor de Amsterdammers, stelt Kraay. “Hij verdient ongeveer zes miljoen euro. Het schijnt zo te zijn dat West Ham gratis wil uitlenen, maar dat Ajax dan het volledige salaris moet betalen.” Met het salarishuis van Ajax is dat ‘not done’, weet de oud-verdediger. Om de huurdeal toch voor elkaar te krijgen, heeft Ajax een opvallende constructie in gedachten. “Ze willen op de balans daarom de helft als huurgeld en de andere helft als salaris aanmerken.” Het is volgens Kraay dus ‘niet uitgesloten’ dat Álvarez terugkeert naar de Johan Cruijff ArenA.