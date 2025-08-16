Feyenoord-fan zingt 'Mijn Feyenoord' op De Dam, dit gebeurt er

Opmerkelijke beelden uit Amsterdam. Een supporter van Feyenoord besloot Mijn Feyenoord van Lee Towers te zingen op de Dam. Het optreden werd gefilmd door een passerende Rotterdammer, waarna de beelden viraal gingen op sociale media.

De zingende Feyenoord-fan is Raymond van Tongeren (36), die livestreamde op TikTok terwijl hij door Amsterdam liep. “Toen daagde iemand me uit om een Ajax-nummer te zingen”, vertelt hij aan het Algemeen Dagblad. “Ik zing liever een Feyenoord-nummer in hartje Amsterdam dan dat ik zing over Ajax.”

Raymond stond alleen met zijn hond Lady op het plein. Voor zijn veiligheid vreesde hij niet. “Daar heb ik gewoon schijt aan, denk ik.” De beeden werden getoond op regionale televisie. “Lex Immers en Michiel Kramer hebben gereageerd bij Rijnmond op televisie, dat is wel mooi.”

Raymond zegt dat hij veel leuke reacties heeft gekregen. Eigenlijk was er maar één negatieve. “Dat was wel grappig, alleen de man bij de frietkraam, die was er écht niet van gediend. Die zei: ‘Dit kan niet, je bent in Amsterdam.’”