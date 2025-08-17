Schöne moet slikken als hij over één moment bij Ajax spreekt

noemt de hartstilstand van Abdelhak Nouri als een van de meest ingrijpende momenten in zijn loopbaan. Terwijl hij hier bij Goedemorgen Eredivisie over spreekt, moet de voormalig middenvelder even slikken. Het drama bracht het elftal van Ajax volgens Schöne wel dichter bij elkaar.

De voetbalwereld werd in de voorbereiding op seizoen 2017/18 opgeschrikt door het ineenzakken van Nouri tijdens een oefenwedstrijd van Ajax. De middenvelder kreeg een hartstilstand en liep daardoor blijvende hersenschade op, waarna hij nooit meer zou voetballen. Het drama hakte er stevig in binnen de selectie van de Amsterdammers.

Bij Goedemorgen Eredivisie geeft Schöne aan dat de voetballerij een ‘machowereld’ is. “Maar het is wel beter geworden, want er is plaats voor gevoelens”, stelt de oud-Ajacied. Hans Kraay junior vraagt op welke situatie hij doelt, waarna Fresia Cousiño Arias Nouri en Bas Dost noemt. Laatstgenoemde zakte in oktober 2023 in elkaar tijdens AZ - NEC, wat kwam door een ontstoken hartspier.

“Het zijn situaties waarbij je als team dichter bij elkaar komt en waarbij je best wel wat tranen hebt gezien”, gaat Schöne verder. “Dat vind ik eigenlijk alleen maar mooi, want normaal is het allemaal stoer, dus ik denk wel dat het beter wordt.” Kraay vraagt of Nouri dan het ‘meest ingrijpend’ was. “Dat absoluut, dat staat ver bovenaan”, beaamt de oud-middenvelder, die even moet slikken voor hij over een ander onderwerp begint.