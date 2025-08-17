Live voetbal 2

Schöne moet slikken als hij over één moment bij Ajax spreekt

Lasse Schöne bij Goedemorgen Eredivisie
Niels Hassfeld
17 augustus 2025

Lasse Schöne noemt de hartstilstand van Abdelhak Nouri als een van de meest ingrijpende momenten in zijn loopbaan. Terwijl hij hier bij Goedemorgen Eredivisie over spreekt, moet de voormalig middenvelder even slikken. Het drama bracht het elftal van Ajax volgens Schöne wel dichter bij elkaar.

De voetbalwereld werd in de voorbereiding op seizoen 2017/18 opgeschrikt door het ineenzakken van Nouri tijdens een oefenwedstrijd van Ajax. De middenvelder kreeg een hartstilstand en liep daardoor blijvende hersenschade op, waarna hij nooit meer zou voetballen. Het drama hakte er stevig in binnen de selectie van de Amsterdammers.

Bij Goedemorgen Eredivisie geeft Schöne aan dat de voetballerij een ‘machowereld’ is. “Maar het is wel beter geworden, want er is plaats voor gevoelens”, stelt de oud-Ajacied. Hans Kraay junior vraagt op welke situatie hij doelt, waarna Fresia Cousiño Arias Nouri en Bas Dost noemt. Laatstgenoemde zakte in oktober 2023 in elkaar tijdens AZ - NEC, wat kwam door een ontstoken hartspier.

“Het zijn situaties waarbij je als team dichter bij elkaar komt en waarbij je best wel wat tranen hebt gezien”, gaat Schöne verder. “Dat vind ik eigenlijk alleen maar mooi, want normaal is het allemaal stoer, dus ik denk wel dat het beter wordt.” Kraay vraagt of Nouri dan het ‘meest ingrijpend’ was. “Dat absoluut, dat staat ver bovenaan”, beaamt de oud-middenvelder, die even moet slikken voor hij over een ander onderwerp begint.

Joris van Poppel.
3 Reacties
0 Dagen lid
4 Likes
Joris van Poppel.
Link gekopieerd!
    2
    + 1
avatar

Typisch Ajax dit. Ze doen alsof ze diep geraakt waren door Nouri, maar er was gewoon een rechtszaak nodig voordat de familie eindelijk een schadevergoeding kreeg. Een club met totaal geen moreel besef, alles draait daar om imago en geld. Daarnaast heeft de medische staf van Ajax destijds ook ernstig gefaald. Met de juiste en snelle behandeling had Nouri mogelijk gered kunnen worden of in ieder geval beter kunnen herstellen. Amateurs, en dan te bedenken dat ze sportief ook al jaren geen prijs meer winnen.

Ouwefries
29 Reacties
412 Dagen lid
494 Likes
Ouwefries
Link gekopieerd!
    4
    + 1
avatar

Ach, Joris ziet weer een aanleiding om met modder te gooien, het siert je ...

Arena
70 Reacties
6 Dagen lid
216 Likes
Arena
Link gekopieerd!
    2
    + 1
avatar

Ach gut wat zit het diep he, die haat. Ach gut ach gut.

Lasse Schöne

Lasse Schöne
Leeftijd: 39 jaar (27 mei 1986)
Positie: M, VM (C)
Carrière
Wed.
Dlp.
2024/2025
NEC
17
0
2023/2024
NEC
24
1
2022/2023
NEC
32
1
2021/2022
NEC
33
2

