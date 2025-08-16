Bij Ajax vetrokken spelmaker blijkt 'te dik' voor basisplek bij FC Twente

Bij FC Twente is na de teleurstellende seizoensouverture tegen PEC Zwolle (1-0 nederlaag) discussie ontstaan over de invulling van de nummer 10-positie. De strijd lijkt te gaan tussen Arno Verschueren en nieuwkomer , maar opvallend genoeg speelt er meer dan alleen voetbalinhoudelijke argumenten. Zondag treeft Twente thuis aan tegen PSV.

In het RTV Oost-programma De Oosttribune wordt gesteld dat Hlynsson zou kampen met overgewicht. De ex-Ajacied deed alleen de tweede helft mee. "Daar moet hij (Joseph Oosting, red.) gewoon Hlynsson neerzetten, die heb je toch gekocht?", begon Bert van Losser. "Op basis van 45 minuten deed hij het naar behoren, anders haal je hem toch niet op bij Ajax? Maar ik heb gehoord dat hij te dik was, al kan hij goed voetballen."

Verschueren of Hlynsson?

Collega-analist Tijmen van Wissing vraagt zich af waarom Verschueren dan geen recht zou hebben op de basisplek, terwijl tafelgast Sjors Brugge de afweging breder trekt. "Als voetballiefhebber kies je altijd voor Hlynsson, maar Verschueren brengt wel meer power. Maar tegen PSV bracht hij het vorig seizoen ook niet. Tegen PEC was het heel slecht afgelopen zondag, dan ga je voor zekerheid kiezen, je moet een resultaat halen tegen PSV, al is het maar een puntje. Dan ga je met een dubbele 6 spelen, of met twee spitsen, dan kan je Verschueren aan de buitenkant plaatsen", aldus Brugge.

Toch ziet Brugge ook scenario’s waarin Hlynsson wél de uitkomst kan zijn. "Twente zal waarschijnlijk iets achteruit gaan lopen, dan heb je aan de loper Hlynsson een hele goede. Hij zou een steekballetje kunnen geven, want ik denk dat hij meer ruimte gaat krijgen en dan vind ik hem wel gevaarlijker dan 20 meter van de goal af, zoals hij tegen PEC Zwolle speelde, daar zal je wel verschil gaan zien."

De keuze van trainer Joseph Oosting wordt zondagmiddag duidelijk, wanneer Twente het in een uitverkochte Grolsch Veste opneemt tegen landskampioen PSV. Voor de Tukkers, die vorige week werden uitgefloten na het verlies in Zwolle, staat eerherstel bovenaan de agenda.