FC Twente heeft beet en trekt portemonnee voor gewenste buitenspeler

FC Twente heeft zich versterkt met de Noorse buitenspeler Sondre Ørjasæter, dat maakt de club bekend via de officiële kanalen. De 21-jarige linksbuiten heeft in De Grolsch Veste een contract voor vier seizoenen getekend en komt over van het Noorse Sarpsborg 08. Naar verluidt tast FC Twente diep in de buidel voor Ørjasæter.

FC Twente was al langer op zoek naar versterkingen voor de voorhoede, omdat daar het voorbije seizoen het grote probleem lag. Het schortte de vleugelaanvallers die onder contract stonden bij FC Twente aan rendement. Iets wat afgelopen weekend in de uitwedstrijd tegen PEC Zwolle (1-0 nederlaag) ook pijnlijk duidelijk werd, toen de ploeg van trainer Joseph Oosting nauwelijks een kans wist te creëren. Bovendien werd Sayfallah Ltaief vorige week verhuurd aan Sparta Rotterdam, terwijl Michel Vlap de overstap maakte naar het Qatarese Al-Ahli.

Afgelopen weekend werd duidelijk dat technisch directeur Jan Streuer in de zoektocht naar de gewenste linksbuiten was uitgekomen bij Ørjasæter. Volgens Nederlandse media betaalt de Enschedese club een transfersom van tussen de vier en de zeven miljoen euro, terwijl in in Noorse media gerept wordt over een maximale transfersom van 7,5 miljoen euro.

Mocht FC Twente uiteindelijk inderdaad 7,5 miljoen euro neertellen voor Orjasaeter, dan breekt de club het eigen inkomende transferrecord. Momenteel is de duurste inkomende speler bij de Tukkers Marc Janko. De Oostenrijkse spits werd in 2010 gepresenteerd als opvolger van topscorer aller tijden Blaise Nkufo. De Enschedeërs betaalden destijds een transfersom van liefst zeven miljoen euro voor de boomlange aanvaller.

Ørjasæter blij met transfer

“Het voelt goed om hier te zijn”, aldus Ørjasæter op de website van zijn nieuwe broodheer. “Ik heb al veel mooie indrukken gekregen van FC Twente. Over de club en de supporters had ik vooraf al veel gehoord. Ik kijk er naar uit om hier straks in dit geweldige stadion te spelen voor zo veel supporters in zo’n ambiance. Dit is voor mij ook een grote transfer, de eerste stap in mijn loopbaan naar het buitenland. Wanneer je zo’n kans krijgt en de timing en de club goed zijn, dan moet je die kans pakken en er vol voor gaan”, vervolgt de aanvaller, die komende zondag tegen PSV nog geen deel uit zal maken van de wedstrijdselectie vanwege een lichte kwetsuur.

Ook Streuer is in zijn nopjes met de overstap van Ørjasæter. "Sondre is een zeer talentvolle speler die we al een tijd volgden in Noorwegen. Hij is een intelligente vleugelspeler met grote individuele kwaliteiten. Hij gaat ons iets extra’s geven. Om deze transfer mogelijk te maken heeft de club zich, ook financieel, extra ingezet. Dat benadrukt het vertrouwen dat we in hem hebben. Sondre is nog jong, maakt nu voor het eerst de stap naar het buitenland en gaat de komende periode zijn weg vinden bij FC Twente. Die tijd gaan we hem gunnen.”

De 21-jarige Ørjasæter maakte anderhalf jaar geleden voor iets minder dan een miljoen euro de overstap van Sogndal naar Sarpsborg. Sindsdien speelde de 1,80 meter lange rechtspoot 49 officiële wedstrijden voor de Noorse club, waarin hij goed was voor negen doelpunten en tien assists.