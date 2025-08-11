Driessen weet welke Eredivisie-trainer als eerste het veld moet ruimen

Valentijn Driessen verwacht dat Joseph Oosting de eerste Eredivisie-trainer is die dit seizoen het veld moeten ruimen. De oefenmeester van de Tukkers staat nu al onder enorme druk en de chef voetbal van De Telegraaf vreest het ergste voor hem als hij de boel niet op gang krijgt.

Na het teleurstellend verlopen afgelopen seizoen, waar in de play-offs Europees voetbal werd misgelopen door een nederlaag tegen AZ, begon de ploeg van Oosting het nieuwe seizoen met een op papier vrij makkelijke uitwedstrijd tegen PEC Zwolle. De Zwollenaren zagen een aantal sterkhouders vertrekken en misten nog zeker minimaal vijf Eredivisiewaardige spelers. Toch kwam de thuisploeg via Thijs Oosting, de zoon van de FC Twente-trainer, al op voorsprong. In het restant van het duel waren de bezoekers uit Enschede niet bij machte om het om te draaien.

"Bij FC Twente spelen twee afgedankte Feyenoorders op het middenveld: Zerrouki en Van den Belt", begint Driessen in de podcast Kick-off van De Telegraaf. "Die kwamen niet vooruit tegen PEC en dat waren twee aankopen van onze grote vriend Arne Slot bij Feyenoord. Maar dat leek helemaal nergens op. Misschien is Joseph Oosting wel de eerste trainer die eruit vliegt. Als hij deze boel niet op gang krijgt..."

FC Twente is nog wel druk bezig op de transfermarkt, zo gaat de club zich op korte termijn versterken met de Noorse linksbuiten Sondre Orjasaeter. "Er komen volgens mij nog een of twee spelers bij. Misschien dat dat het is", aldus Driessen. "Het zag er helemaal niet goed uit. De eerste wedstrijd bij PEC, dan verwacht je als FC Twente drie punten. Het leek helemaal nergens op. Nauwelijks een doelkans gekregen. Nauwelijks een schot op doel ook."

Presentator Hein Keijser stelt vervolgens dat er met een voorhoede bestaande uit Mitchell van Bergen, Arno Verscheuren, Taylor Booth en Ricky van Wolfswinkel wel meer verwacht mag worden. "Dan verwacht je veel meer", reageert Driessen. "Al was Verschueren bij Sparta natuurlijk al dramatisch, die hebben ze halverwege vorig seizoen overgenomen. Die kwam totaal niet in beeld omdat Sem Steijn ervoor stond. Nu was het zijn kans. Bij Sparta vond ik het al ongelooflijk hoeveel goals hij maakte. Misschien is hij toch wel een one trick pony, een eendagsvlieg geweest daar. Maar het zag er allerminst goed uit", besluit hij.