Kwaliteitsarm FC Twente met de grond gelijk gemaakt: 'Die mogen daar nooit onder contract staan'

Anco Jansen is bikkelhard voor FC Twente na de 1-0 nederlaag op bezoek bij PEC Zwolle. In de ogen van de analist is de selectie van trainer Joseph Oosting 'pure armoede' en stonden er in Zwolle vijf spelers op het veld die nooit onder contract hadden mogen staan bij FC Twente.

Na het teleurstellend verlopen afgelopen seizoen, waar in de play-offs Europees voetbal werd misgelopen door een nederlaag tegen AZ, begon de ploeg van trainer Joseph Oosting met een op papier vrij makkelijke uitwedstrijd tegen PEC Zwolle. De Zwollenaren zagen een aantal sterkhouders vertrekken en misten nog zeker minimaal vijf Eredivisiewaardige spelers. Toch kwam de thuisploeg via Thijs Oosting, de zoon van de FC Twente-trainer, al op voorsprong. In het restant van het duel waren de bezoekers uit Enschede niet bij machte om het om te draaien.

Jansen stelt dat er bij FC Twente sprake is van een gebrek aan kwaliteit. "Als je nou naar dit elftal gaat kijken", steekt hij van wal bij De Oosttribune op RTV Oost. "Ik zie FC Twente als een enorm grote club met een enorme supportersschare. Daar hoort voor mij een bepaalde selectie bij, maar dit is toch gewoon pure armoede? En staan er gewoon vijf in het veld, die mogen mijns inziens nooit onder contract staan bij FC Twente”, aldus Jansen.

Desgevraagd somt Jansen vervolgens de namen van spelers op. "Lemkin: die moeten we misschien nog wat tijd geven maar daar was ik de voorbereiding al niet van onder de indruk. Dat is niet veel. Dan ga je naar je buitenspelers. Booth: oké, maar altijd geblesseerd, is onbetrouwbaar en vond ik ook weer matig. Van Bergen: die is naar Sparta geweest en die wordt nu teruggehaald alsof de Messias teruggekeerd uit Rotterdam, maar is nog steeds een hele matige speler. Heeft ruimte nodig en dan kan je hem gebruiken, maar hij heeft niks verfijnds. Hij is snel, maar that’s it", kraakt de analist de rappe vleugelaanvaller.

Ook de ervaren Ricky van Wolfswinkel moet het ontgelden. "Hij kan niet meer bewegen", is Jansen kiezelhard, die vervolgens ook uithaalt naar Arno Verschueren. "Ik heb altijd prachtige nummers 10 gezien bij FC Twente. Jongens met technische bagage, noem ze allemaal maar op. Je hebt altijd genoten van een nummer 10 bij Twente. Nu heb je Arno Verschueren.”

“Dit is een selectie voor Twente-begrippen, mijn God", vervolgt Jansen Er zit geen enkele aanvallende creativiteit in. Ik kan mij voorstellen dat als je een seizoenkaart hebt bij FC Twente, dat je denkt: moet ik hier elke week naar gaan kijken? Dat wordt niet leuk", vreest de analist. "Dat is wel een beetje de teneur”, voegt Tijmen van Wissing daar tot besluit aan toe.