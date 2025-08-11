Paniek bij FC Twente: club breekt transferrecord voor buitenspeler

FC Twente gaat zich zo goed als zeker versterken met Sondre Orjasaeter. Het Noorse Nettavisen weet te melden dat de Enschedese club een akkoord heeft bereik met Sarpsborg 08 over een transfersom voor de 21-jarige buitenspeler. Naar verluidt gaat FC Twente het eigen transferrecord breken voor Orjasaeter.

De ploeg van trainer Joseph Oosting begon na een matige voorbereiding dramatisch aan het nieuwe seizoen in de Eredivisie. Op bezoek bij PEC Zwolle ging de nummer zes van het afgelopen voetbaljaargang met 1-0 onderuit. Dat zorgde voor flink wat chagrijn bij de fans van FC Twente, bij wie het gemoed na tegenvallende oefenreeks toch al niet al te positief gestemd was. Wat het meeste zorgen baarde bij FC Twente was het gebrek aan creativiteit en het creëren van kansen.

Artikel gaat verder onder video

Afgelopen zaterdag werd al bekend dat FC Twente hard werkte aan de komst van Orjasaeter. Dit werd zondag ook bevestigt door technisch directeur Jan Streuer. "Hij is een zeer belangrijke kandidaat", sprak hij tegenover De Twentsche Courant Tubantia. "Als het allemaal lukt komt hij zo snel mogelijk naar ons toe."

Inmiddels lijkt er een akkoord te zijn bereikt tussen FC Twente en Sarpsborg, zo weet Nettavisen. Hampus Andersson, directeur van de Noorse club, bevestigt tegenover TV 2 dat de buitenspeler toestemming heeft gekregen van de club om een transfer af te ronden. Naar verluidt gaan de Tukkers een bedrag van zin totaal 7,5 miljoen euro, inclusief bonussen, betalen voor de 21-jarige jeugdinternational van Noorwegen. Dit zijn hogere bedragen dan die eerder werden genoemd in de Nederlandse media. Volgens Tubantia zou de vleugelaanvaller namelijk tussen de vier en vijf miljoen euro moeten kosten.

FC Twente breekt eigen transferrecord

Mocht FC Twente uiteindelijk inderdaad 7,5 miljoen euro neertellen voor Orjasaeter, dan breekt de club het eigen inkomende transferrecord. Momenteel is de duurste inkomende speler bij de Tukkers Marc Janko. De Oostenrijkse spits werd in 2010 gepresenteerd als opvolger van topscorer aller tijden Blaise Nkufo. De Enschedeërs betaalden destijds een transfersom van liefst zeven miljoen euro voor de boomlange aanvaller.

Anderhalf jaar geleden maakte Orjasaeter voor iets minder dan een miljoen euro de overstap van Sogndal naar Sarpsborg. Sindsdien speelde de 1,80 meter lange rechtspoot 49 officiële wedstrijden voor de Noorse club, waarin hij goed was voor negen doelpunten en tien assists. Orjasaeter heeft een Estimated Transfer Value van 8,2 miljoen euro, waardoor de Tukkers naar verluidt diep in de buidel zullen moeten tasten.