Perez fileert Eredivisieclub: 'Het was echt shocking om te zien!'

Kenneth Perez heeft geen goed woord over van de prestatie van FC Twente zondagmiddag tegen PEC Zwolle. De Tukkers gingen met 1-0 onderuit in de provinciehoofdstad van Overijssel en konden maar weinig potten breken. Volgens de analist was het tempo te traag bij FC Twente en gingen de meest simpele dingen, zoals aannames, al fout.

Na het teleurstellend verlopen afgelopen seizoen, waar in de play-offs Europees voetbal werd misgelopen door een nederlaag tegen AZ, begon de ploeg van trainer Joseph Oosting met een op papier vrij makkelijke uitwedstrijd tegen PEC Zwolle. De Zwollenaren zagen een aantal sterkhouders vertrekken en misten nog zeker minimaal vijf Eredivisiewaardige spelers. Toch kwam de thuisploeg via Thijs Oosting, de zoon van de FC Twente-trainer, al op voorsprong. In het restant van het duel waren de bezoekers uit Enschede niet bij machte om het om te draaien.

Artikel gaat verder onder video

Perez heeft het duel van FC Twente ook gezien en is geschrokken van het niveau. "Je begint als kijker aan zo’n wedstrijd en je denkt op een gegeven moment: waar zit ik naar te kijken van die roden?", begint hij bij Dit was het Weekend op ESPN. "Ik denk van: wat is dit voor trainingspartij-instelling en kwaliteit van FC Twente? Ik heb ze over het algemeen best wel hoog zitten, maar daar moet je een bepaald niveau hebben. Die hadden vandaag met Arno Verschueren toch een nummer 10 staan, dat is wel eens beter geweest bij FC Twente. Dat is echt een speler die je totaal niet moet betrekken bij het spel. Hij moet alleen maar lopen en proberen in de zestien te komen, want hij heeft echt nul tempo en nul voetbalgevoel.”

Perez stelt dat het 'misschien lullig' is om Verschueren eruit te pikken omdat hij ook Ramiz Zerrouki had kunnen noemen. "Dit was namelijk gewoon de Zerrouki van Feyenoord, die zo traag handelde", gaat de de oud-voetballer van onder meer Ajax en PSV verder. "Hij was echt goed toen hij bij Twente was in de vorige periode, toen was hij heel bepalend. Maar dat was ook weer zo traag. Ik snap heel goed dat Twente nagenoeg nul kansen heeft gecreëerd. Want hoe wil je dat doen als je nul tempo in het spel hebt en al moeite hebt om de bal klaar te leggen? Dan moet je ook nog een oplossing zien te vinden. Dat is niet te doen.”

Het ontbeert FC Twente aan kwaliteit

Volgens Karim El Ahmadi schort het simpelweg aan kwaliteit bij FC Twente. “Je kunt het niet alleen de spelers aanrekenen, het is ook gewoon kwaliteit. Ik denk dat ze dat gewoon niet hebben. Ze hebben bijna geen creativiteit, dus om ze kwalijk te nemen dat ze de steekbal niet geven.. Veel makkelijke dingen zijn verkeerd gegaan, maar het grootste probleem wat FC Twente dit seizoen heeft is de creativiteit. Als je het vergelijkt met NEC of FC Utrecht, die hebben veel meer creatieve spelers. Als je het middenveld van FC Twente langsgaat: wie er nu creatief? Bijna niemand. Als je de buitenspelers bekijkt: niemand. Ze hebben het wel geprobeerd met Chery, die naar NEC ging, maar vooral nu de laatste weken moet je gewoon zo’n speler in huis hebben", voegt El Ahmadi eraan toe.

Op zijn beurt stelt Perez vervolgens dat je in het profvoetbal een simpele aanname gewoon iets is wat je mag verwachten. "We hebben het over FC Twente, we hebben het niet over FC Bal op het Dak", vervolgt hij kritisch. "Maar niemand kon een bal normaal aannemen en deze van A naar B brengen. Kijk je naar de aanvallers: Mitchell van Bergen, dat is weer terug bij af na zijn verhuurperiode. Maar ja die aanvallers, hoe moeten zij ook in stelling worden gebracht? Het was echt shocking om te zien dit Twente" besluit hij.