Michel Vlap vertrekt alsnog bij FC Twente

vertrekt alsnog bij FC Twente, dat meldt RTV Oost-verslaggever Tijmen van Wissing op X. Volgens de journalist staat de Friese middenvelder van de Tukkers voor een overstap naar Al-Ahli SC in Qatar. Naar verluidt betaalt de Qatarese club een transfersom van zo'n twee miljoen euro.

Vlap hield deze transferzomer de gemoederen flink bezig. Medio juli werd de 28-jarige creatieve middenvelder van FC Twente plots in verband gebracht met een overstap naar het Russische Spartak Moskou. Zelf zag de kersvers vader deze kans in het buitenland wel zitten en dat kwam hem op de nodige kritiek van onder meer Valentijn Driessen en Job Knoester te staan.

FC Twente wilde ook wel zaken doen met Spartak Moskou, maar probeerde het onderste uit de kan te halen. Uiteindelijk hoorde technisch directeur Jan Streuer niets meer vanuit Rusland, waarna de Enschedese club de stekker uit de onderhandelingen haalde. De kans leek dan ook aannemelijk dat Vlap alsnog in Enschede zou blijven.

Niets is minder waar, want vrijdagochtend meldt FC Twente-watcher Van Wissing op X dat Vlap alsnog vertrekt uit Enschede. "Hij gaat voetballen in Qatar", aldus de journalist, die ook schrijft dat de middenvelder vandaag al niet meer meetraint bij FC Twente. "We hadden toch niet meer het idee dat hij wilde verlengen", laat Streuer weten in een reactie aan Van Wissing. Volgens Jeroen Kapteijns van De Telegraaf zal Vlap, die in Enschede beschikte over een aflopend contract, zijn krabbel zetten onder een driejarige verbintenis bij Al-Ahli.

FC Twente wil zo snel mogelijk anticiperen op het vertrek van Vlap en hoopt op korte termijn een buitenspeler te presenteren. Afgelopen donderdag lieten de Tukkers linksbuiten Sayfallah Ltaief op huurbasis vertrekken naar Sparta Rotterdam. De Tunesiër kwam in Enschede niet uit de verf en maakte slechts twee treffers in 44 officiële wedstrijden.