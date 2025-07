Felle clash tijdens De Oranjezomer: ‘Wat een gelul, hier word ik zó moe van!’

Chris Woerts en Job Knoester lagen vrijdagavond, tijdens de uitzending van De Oranjezomer, flink in de clinch. De sportmarketeer en advocaat raakten verzeild in een discussie over de mogelijke transfer van van FC Twente naar Spartak Moskou.

De geruchten rondom Vlap en Spartak Moskou hebben afgelopen tijd al vaker voor discussie gezorgd. Woerts vindt dat Nederlandse clubs ‘gewoon’ zaken mogen doen met Russische clubs. “Spartak Moskou is eigenlijk van oliegroep Lukoil. Die hebben 46 tankstations in Nederland”, begint de sportmarketeer zijn verhaal.

Artikel gaat verder onder video

Knoester haakt al in: “Wat een lulargument… Dat slaat helemaal nergens op. Als je Vlap verkoopt, ook als club, ben je een verrader van de democratie.” Woerts is het duidelijk niet eens: “Wat een gelul, daar word ik zó moe van. Het is een privaatbedrijf, dat op geen enkele sanctielijst staat. Het mag gewoon”, zegt hij.

“Dat wil niet zeggen dat het moreel iets is wat je moet doen”, vindt Knoester. “Job, het gaat nu om een voetballer, maar er zijn heel veel Nederlandse bedrijven die dagelijks zakendoen met Rusland”, antwoordt Woerts. Knoester vindt dat nog altijd geen argument. “Er zijn grenzen en je moet je aan jezelf kunnen verantwoorden. Ik vind niet dat je daar (Rusland, red.) moet gaan werken…”

Bekijk hieronder de hele clash tijdens De Oranjezomer.

➡️ Meer Vandaag Inside nieuws

👉 Johan Derksen klinkklaar: 'Daarom ga ik nooit bij Hélène Hendriks zitten' 🔗

👉 Zieke Hélène Hendriks langer uit de running, vervanger Oranjezomer bekend 🔗

👉 Genee zet Derksen te kijk: ‘Had zo onder een brug kunnen liggen’ 🔗

👉 Derksen begint Vandaag Inside met sneer naar collega: ‘Hij is ongeschikt’🔗

👉 Derksen haalt uit naar tv-presentatrice: ‘Heeft helemaal niets te melden, alleen mooi voor haar leeftijd’ 🔗