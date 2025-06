Derksen haalt uit naar tv-presentatrice: ‘Heeft helemaal niets te melden, alleen mooi voor haar leeftijd’

Johan Derksen heeft zich stevig uitgesproken over schrijfster en televisiepersoonlijkheid Heleen van Royen in de podcast Groeten uit Grolloo. Volgens de Snor heeft Van Royen ‘niets te melden’ en komt ze alleen op televisie omdat ze mooi is voor haar leeftijd.

In de podcast rakelt Derksen het onderwerp Heleen van Royen op: “Haar boeken hebben me nooit kunnen bekoren, die boeiden me niet. Ik ben er nog nooit aan toegekomen om een boek uit te lezen.” Even lijkt het Vandaag Inside-gezicht wat positiever: “Ze is zestig jaar, ze ziet er prachtig uit. Het is een mooie vrouw. Ze zit in talkshows en dan valt ze op doordat ze altijd onzin uitkraamt. Het is alleen maar prietpraat, die over haar mooie lipjes komt.”

Artikel gaat verder onder video

LEES OOK: Derksen maakt oud-voetballer met de grond gelijk: ‘Niet te geloven, een slapzak!’

Derksen begint over het nieuwe tv-programma Lieve Heleen op NET5. “Daar interviewt ze zogenaamde BN’ers over hun intieme momenten. Ze probeert hen de bedgeheimen te ontfutselen. Dan denk ik: Hoe haal je het als NET5 in je hoofd? Die vrouw laat bijna wekelijks zien op tv dat ze helemaal niets te melden heeft, dat ze alleen voor iemand van zestig mooi is”, zegt Derksen geërgerd.

Ook een ander nieuw carrièrepad van Van Royen is Derksen opgevallen: “Wanhopig dat ze is om in de picture te blijven, gaat ze nu foto’s maken voor een of andere instantie waar je pikante foto’s kan deponeren (OnlyFans, red.). Voor geld kan je die foto’s bekijken.” Derksen geeft aan er echt geen geld voor over te hebben om die beelden te aanschouwen.

Vervolgens komt Derksen toch weer terug op Lieve Heleen: “Het publiek heeft genadeloos toegeslagen, want de kijkcijfers van haar programma zijn dramatisch. Ze scoort nog geen dertigduizend kijkers.” Podcastcompagnon Henk Kuipers moet lachen: “Dat is ernstig.” Derksen gaat verder: “Dan denk ik: Eigen schuld, dikke bult. Er zit iemand bij NET5, die bedenkt iets en die denkt van: Dit gaat scoren. Dan onderschat je Nederland. Dat vind ik een soort minachting naar je kijkers toe, dat je ze opzadelt met Heleen van Royen, die helemaal niets te melden heeft.”

➡️ Meer Vandaag Inside nieuws

👉 Genee zet Derksen te kijk: ‘Had zo onder een brug kunnen liggen’ 🔗

👉 Derksen begint Vandaag Inside met sneer naar collega: ‘Hij is ongeschikt’🔗

👉 Derksen stapt boos naar eindredactie Vandaag Inside: 'Deze juffrouw voegt niks toe' 🔗

👉 Grote wens van Derksen en Genee komt uit: 'Ik ga praten' 🔗

👉 Genee doet boekje open over privéleven en zijn kinderen 🔗