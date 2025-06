Genee zet Derksen te kijk: ‘Had zo onder een brug kunnen liggen’

Wilfred Genee maakt tijdens de extra uitzending van Vandaag Inside van dinsdagavond het uiterlijk van Johan Derksen belachelijk. De presentator merkt gedurende de uitzending meermaals de gezichtsbeharing van zijn 76-jarige collega op en zegt bovendien dat Derksen ‘zo onder een brug had kunnen liggen’.

Vanwege de val van het kabinet-Schoof is er een extra uitzending van Vandaag Inside ingelast. Derksen heeft voor de uitzending zijn vakantie moeten onderbreken. Voor de gelegenheid was onder anderen VVD-leider Dilan Yesilgöz te gast.

Presentator Genee begint de speciale aflevering van het programma met de introductie van Derksen: “Johan, ongeschoren, maar hij zit er gewoon wel. Hij heeft zich daarvoor speciaal gemeld vanuit Grolloo.” Even later vraagt Genee cynisch: “Johan, goed hè, die vakantie. Heb je genoten?” Derksen antwoordt: “Ik vermaak me wel, maar ik werd verrast door deze oproep. Maar ik vind het heel logisch, want iedere zender die roept zijn mensen weer op om nu actualiteit te brengen, dus dan zullen wij dat ook moeten.”

Later in de uitzending is Yesilgöz aan het woord over de val van het kabinet, voor Derksen ook een punt maakt. De politica geeft de Snor gelijk: “Ik begrijp wel wat meneer Derksen zegt." Yesilgöz wordt in de rede gevallen door Genee, die opmerkt dat zijn gast ‘meneer Derksen' zegt. “Oh, daar houd ik wel van”, reageert Derksen. Yesilgöz is scherp: “Dat weet ik, daarom. Ik weet wel wat ik doe.” Genee haalt vervolgens uit naar de ongeschoren ‘meneer Derksen': "Hij had ook zo onder een brug kunnen liggen, met die baard, maar dat maakt niet uit.”

