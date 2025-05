De chique vakantie van René en Minouche van der Gijp: 'Even geen stikstof'

René van der Gijp geniet van zijn vakantie, na een lang Vandaag Inside-seizoen. Samen met zijn vrouw Minouche is de oud-voetballer afgereisd naar Frankrijk voor een chique vakantie aan de Côte d'Azur in Frankrijk. Via Instagram deelt Minouche enkele foto’s.

Van der Gijp had sinds januari al nagenoeg iedere woensdagavond vrij, omdat hij vijf uitzendingen per week te veel van het goede vond. Hij gebruikte die avond vaak om tijd door te brengen met zijn vrienden of zijn vrouw. Nu hebben René en Minouche van der Gijp echter de tijd voor een langere reis. Het plannen daarvan is aan travelarchitect Minouche wel besteed.

Het koppel is afgereisd naar de Franse Rivièra, waar de Nederlandse beslommeringen aan ze voorbijgaan. Minouche publiceert een foto van haar man die een cocktail drinkt, met de tekst: "Even geen stikstof of asielbeleid zegt hij 😉😂." Bij een andere foto nabij een hotelzwembad, met uitzicht op de regio, schrijft Minouche: "Mijn nieuwe favoriete plek."