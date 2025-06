'John de Mol grijpt keihard in na eenmalige terugkeer Vandaag Inside'

Vandaag Inside zal de rest van de week te zien zijn op SBS 6. Dat stelt mediadeskundige Jordi Versteegden bij Shownieuws. De populaire talkshow keerde dinsdagavond terug op de buis vanwege de val van het kabinet en was volgens de journalist direct succesvol.

Vanwege de val van het kabinet-Schoof is er een extra uitzending van Vandaag Inside ingelast. Dat had heel wat voeten in de aarde. Normaal gesproken zou De Oranjezomer op televisie zijn gedurende de zomermaanden, als vervanging van Vandaag Inside. Vanwege de kabinetsval is de talkshow, die vanwege de afwezigheid van Hélène Hendriks wordt gehost door Johnny de Mol, uit de programmering gehaald. Bovendien hebben Wilfred Genee en Johan Derksen voor de uitzending hun vakantie moeten onderbreken.

Versteegden heeft met De Mol gesproken en daarin zou de vervanger van Hendriks hebben aangegeven dat hij eigenlijk niet zoveel heeft toe te voegen aan de politiek. "Dat hebben we afgelopen week ook gezien, toen werd hij voor de leeuwen gegooid daar in de dierentuin in de Beekse Bergen. Hij heeft zelf ook toegegeven, nota bene in dit programma (Shownieuws, red.), dat hij door de redactie op de vingers is getikt dat het echt beter moet. Dit is gewoon even niet zijn week", aldus de mediadeskundige.

De verwachting is dan ook dat De Oranjezomer de rest van de week ook het veld zal moeten ruimen voor de mannen van Vandaag Inside. "Ik ben een beetje bang, of nou ja het is goed nieuws voor de fans van Vandaag Inside, dat SBS na de succesvolle uitzending van vanavond denkt: laten we dit nog de hele week doen. We hebben morgen (woensdag, red.) natuurlijk dat debat in Den Haag. Dan weet je gewoon dat het er de hele avond ook weer over gaat.

Overigens is het nog niet zeker dat SBS dit zal gaan besluiten. "Het staat nog niet vast”, benadrukt Versteegden. “Maar het zou mij niet verbazen als SBS daar voor openstaat. Ik verwacht het wel in ieder geval. Ik denk ook dat Johnny dat niet erg vind. Ik denk dat hij het ook fijn vind om even bij zijn gezin te zijn. Het is natuurlijk ook zo dat Johnny op dit moment aan het invallen is. Het is ook niet helemaal zijn programma", besluit hij.

