Derksen breekt lans voor nieuwe tafelgast: 'Ik zie hem hier elke week aanschuiven'

Johan Derksen ziet het wel zitten om CDA-partijleider Henri Bontenbal wekelijks in Vandaag Inside te gast te hebben, vertelt hij in een extra uitzending van het programma. De politicus zelf moet er 'nog even over nadenken'.

Vandaag Inside zou oorspronkelijk niet op televisie te zien zijn deze zomer, maar vanwege de val van het kabinet-Schoof is er op dinsdagavond toch een uitzending ingelast. Voor de gelegenheid schoven twee politieke leiders aan: Dilan Yesilgöz van de VVD en Bontenbal van het CDA.

Voordat het programma onderbroken wordt voor het reclameblok, vraagt presentator Wilfred Genee hoe Bontenbal zijn optreden tot nu toe vindt gaan. In de podcast Zolang het leuk is sprak hij de dag ervoor al met de politicus. “We hadden het er gisteren nog over dat je het soms nog een beetje spannend vindt en wil kijken hoe je overkomt. Dan ga je jezelf evalueren. Hoe zit je erin?”

Bontenbal is er rustig onder: “Nou, dat hoor ik straks wel.” Derksen is echter al tijdens het programma uitgesproken onder de indruk van de tafelgast: “Ik zie Henri hier wekelijks aanschuiven dadelijk (na de zomer, red.)" Met een glimlach reageert de politicus: “Daar ga ik nog even over nadenken.”

