Gordon reageert bij Vandaag Inside op plagerijen: ‘Gaat onder je huid zitten’

Zanger Gordon en de mannen van Vandaag Inside hebben niet altijd even goed met elkaar overweg gekund. Op dinsdagavond schuift de 56-jarige zanger voor het eerst in veertien jaar aan bij het programma, waarin hij reageert op de voorvallen die tussen hem en zijn tafelgenoten hebben plaatsgevonden.

Gordon Heuckeroth, bekend onder zijn voornaam, ligt al geruime tijd overhoop met de heren van Vandaag Inside. Zo noemde hij René van der Gijp vorig jaar bijvoorbeeld 'een emotioneel instabiel, labiel wrak'. Gordon vond afgelopen maand dat hij onheus werd bejegend in het programma, waarin zijn zangkwaliteiten belachelijk werden gemaakt. De zanger reageerde bij YourSafe Radio en noemde Wilfred Genee ‘een stoker’ en Johan Derksen een ‘ongelooflijk stuk stront'.

Artikel gaat verder onder video

LEES OOK: Genee clasht hard met Driessen: 'Belachelijk wat je zegt, ga azijn drinken'

Tijdens zijn terugkeer in het programma, krijgt Gordon een advies van Derksen: “Ja maar Gordon, ik zeg alles, ik houd nergens rekening mee. Ik ben in staat om heel Nederland te beledigen, maar ik heb er schijt aan wat ze over mij zeggen. Daar ben ik immuun voor. En jij maakt je druk over alles wat ze over je zeggen.” “Ik denk dat ik dat verkeerd heb gedaan”, geeft Gordon toe, waarop Derksen hem gelijk geeft: “Ja, dat lijkt me wel.”

“Als je systematisch, elke avond, voor een miljoenenpubliek beledigd wordt, dan gaat dat onder je huid zitten. Daar ben ik gewoon heel eerlijk in. Je kan wel zeggen dat het niets met je doet…” De zanger wordt onderbroken door het harde lachen van Van der Gijp. “Het leuke is, wij hebben er geen last van”, antwoordt Gijp, die buldert van het lachen. Gordon gaat verder: “Dat gebeurt wel.”

Genee merkt op: “Dat speelde denk ik ook een rol, dat je je er zo’n druk over maakt. Het aparte is natuurlijk, jij deelt zelf ook behoorlijk uit.” Gordon geeft de presentator gelijk: “Natuurlijk, en dat blijf ik ook doen. Ik sta voor mezelf, wat ik ook zeg.”

➡️ Meer Vandaag Inside nieuws

👉 Van der Gijp geniet van vrije avond: 'Kijk niet naar Vandaag Inside' 🔗

👉 Albert Verlinde reageert op roddelblad bij Vandaag Inside: 'Pittig' 🔗

👉 Derksen dreigt volgende gast te cancelen: 'Dit is je laatste avond' 🔗

👉 Vrouw Van der Gijp nagelt 8 mensen genadeloos aan schandpaal 🔗

👉 'Fascinerend hoe Genee de regie kwijtraakte bij Vandaag Inside' 🔗