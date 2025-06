Zieke Hélène Hendriks langer uit de running, vervanger Oranjezomer bekend

Hélène Hendriks zal langer niet te zien zijn in het praatprogramma De Oranjezomer dan in eerste instantie de verwachting was. Dat maakt Talpa bekend via de website van Vandaag Inside. Johnny de Mol gaat langer door met de presentatierol, waarna Thomas van Groningen het stokje overneemt.

Aanvankelijk werd bekendgemaakt dat Hendriks vanaf maandag 26 mei de eerste acht weken voor haar rekening zou nemen (tot vrijdag 18 juli), waarna De Mol het stokje vier weken zou overnemen en afsluit op vrijdag 15 augustus. Door een operatie moest Hendriks de eerste paar weken in ieder geval laten schieten en het plan was dat De Mol haar taken zou overnemen tot 20 juni, waarna de presentatrice terug zou keren.

LEES OOK: Johan Derksen lijnrecht tegenover familie De Mol

Artikel gaat verder onder video

Inmiddels heeft Talpa bekendgemaakt dat De Mol langer doorgaat met de presentatieklus, tot en met vrijdag 4 juli. Daarna zal Van Groningen het gezicht zijn van het programma, in elk geval totdat zij weer in staat is om De Oranjezomer zelf te presenteren. Van Groningen is bekend als politiek duider bij verschillende praatprogramma’s, waaronder Vandaag Inside.

Wat is er precies aan de hand?

Johan Derksen deelde na de operatie details over de gezondheidssituatie van Hendriks in de podcast Groeten uit Grolloo met Henk Kuipers: “Hélène is vrij ziek. Ze had een zenuw klem zitten in haar rug. Die operatie is ontzettend tegengevallen en heeft ook veel langer geduurd dan gepland was. Ze is heel matig ter been. De dokter heeft gezegd dat ze nog lang pijn zal houden”, zo klonk het.

➡️ Meer nieuws over Hélène Hendriks

👉 ‘Vaste gast VI ideale vervanger van Hélène Hendriks, niet Johnny de Mol’ 🔗

👉 Johnny de Mol opent Oranjezomer met boodschap aan Hélène Hendriks 🔗

👉 Jack van Gelder komt plots met heel ander geluid over terugkeer in De Oranjezomer 🔗

👉 Dit is er aan de hand met Hélène Hendriks: 'Ze is vrij ziek' 🔗

👉 Absentie Hélène Hendriks heeft grote gevolgen voor Jack van Gelder 🔗