‘Vaste gast VI ideale vervanger van Hélène Hendriks, niet Johnny de Mol’

Johnny de Mol is geen goede vervanger van Hélène Hendriks bij De Oranjezomer, schrijft Angela de Jong in haar column in het Algemeen Dagblad. Volgens de mediakenner is De Mol ongeschikt om een talkshow te leiden. In plaats daarvan had Talpa moeten kiezen voor Thomas van Groningen, die eerder deze week te gast was in het programma.

Wegens ziekte kan Hendriks voorlopig de presentatie van haar talkshow De Oranjezomer voorlopig niet op zich nemen. Talpa-baas John de Mol besloot daarop zijn zoon Johnny naar voren te schuiven. Een onbegrijpelijke beslissing, zo vindt De Jong. “Aardige jongen lijkt me. Deed het leuk met jongeren met een beperking en in een quiz waarin mensen zich door een enorme Lottobal in het water laten rollen kan hij ook geen kwaad. Maar een nieuwsachtige talkshow? Moet ie niet willen”, schrijft ze in haar column. “En zijn baas, zelfs al is dat zijn vader, ook niet. Maar blijkbaar was één flop, HLF8 genaamd, niet genoeg.”

Volgens De Jong kun je aan De Mol merken dat hij geen ‘intrinsieke belangstelling voor nieuws’ heeft en gaat hij ‘plichtmatig’ het lijstje met onderwerpen in het draaiboek af. “De enige keer dat hij wakker leek te worden, was toen hij op pad mocht in de Beekse Bergen, waar De Oranjezomer wordt opgenomen en hij kon dollen met zijn begeleider. Maar ja, da’s makkelijk.” Ook de manier waarop De Mol en vaste gast Rutger Castricum met elkaar omgaan, is volgens De Jong niet aantrekkelijk voor kijkers. “Zonder de flair van Hélène is het format van De Oranjezomer gewoon te dun voor een uur lang boeiende tv.”

De leiding van Talpa is dan ook de mist in gegaan door Hendriks te vervangen met De Mol, gaat De Jong verder. “Had Thomas van Groningen op die plek aan het hoofd van de tafel neergezet, dacht ik toen ik dinsdagavond zat te kijken en de parlementair verslaggever te gast was”, stelt ze een alternatief voor. “Die heeft wel het talent om sfeer te scheppen, snelheid te maken en hij durft het te laten schuren.” Daarnaast is hij momenteel als presentator actief bij Nieuws van de Dag, waar hij ‘de beste van alle presentatoren’ is. “Dat komt niet zomaar uit de lucht vallen. Hij heeft behalve talent ook meters gemaakt, vooral op de radio, een leerschool die nogal eens wordt onderschat. En dan heb ik het niet over plaatjes draaien, maar presenteren en interviewen onder tijdsdruk en een gesprek ook zonder beeld interessant moeten zien te houden voor de luisteraar.”

