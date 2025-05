Steunbetuiging voor zieke Hélène Hendriks: 'Ik had nog even contact met haar...'

Er is in de eerste aflevering van De Oranjezomer aandacht besteed aan de afwezige Hélène Hendriks. De presentatrice, die eigenlijk aan het hoofd van de talkshowtafel zou zitten, is door een tegengevallen operatie in elk geval een groot deel van het seizoen afwezig. Johnny de Mol vervangt Hendriks als presentator.

Vaste sidekick Rutger Castricum begint de eerste uitzending met aandacht voor Hendriks. De politieke journalist geeft aan veel gesproken te hebben met de presentatrice ‘die er dan nu natuurlijk niet is’. “Helaas moeten we het met jou doen”, grapt Castricum naar De Mol. “Dat vindt echt iedereen hier heel vervelend, kan ik je vertellen, maar dat doe jij toch wel met gevoel. Dat ga jij gewoon goed doen.”

Aanvankelijk werd bekendgemaakt dat Hendriks vanaf deze uitzending de eerste acht weken voor haar rekening zou nemen (tot vrijdag 18 juli), waarna De Mol het stokje vier weken zou overnemen en afsluit op vrijdag 15 augustus. Door een operatie moet Hendriks echter in ieder geval de eerste vier weken laten schieten.

De Mol staat ook stil bij zijn collega: “Ik had nog even contact met haar, ik mag haar altijd appen als er wat is. Nou leek het me wel leuk om haar, met zijn allen, en masse, een kaartje te sturen. Een tekening, een mooi gedichtje. Aan het einde van de week hoop ik een grote postzak naar haar toe te brengen. Dat zal haar zeker goed doen.” De Mol richt het woord aan zijn zieke collega: “Namens ons natuurlijk een voorspoedige beterschap.”

Wat is er precies aan de hand?

Deze week deelde Johan Derksen details over de gezondheidssituatie van Hendriks in de podcast Groeten uit Grolloo met Henk Kuipers: “Hélène is vrij ziek. Ze had een zenuw klem zitten in haar rug. Die operatie is ontzettend tegengevallen en heeft ook veel langer geduurd dan gepland was. Ze is heel matig ter been. De dokter heeft gezegd dat ze nog lang pijn zal houden”, zo klonk het.

