Zorgwekkende update over Hélène Hendriks, Talpa reageert direct

Een nieuwe, zorgwekkende update over Hélène Hendriks. Volgens Shownieuws ziet het ernaar uit dat Hendriks de gehele zomer niet de presentatie van De Oranjezomer op zich kan nemen. In dat geval zal Johnny de Mol haar voor de volledige duur van het programma vervangen.

Aanvankelijk werd bekendgemaakt dat Hendriks vanaf maandag 26 mei de eerste acht weken voor haar rekening (tot vrijdag 18 juli), waarna De Mol het stokje vier weken zou overnemen en afsluit op vrijdag 15 augustus. Door een operatie moet Hendriks echter in ieder geval de eerste vier weken laten schieten. Het ziet er nu naar uit dat ze wellicht ook daarna niet inzetbaar is voor SBS6.

“Er zijn grote zorgen of we haar deze zomer nog op tv gaan zien”, stelde presentatrice Airen Mylene van Shownieuws zondagavond. Guido den Aantrekker, hoofdredacteur van Story, beaamde: “Het ziet er niet zomaar naar uit dat zij op tijd hersteld is om over vier weken het middelste stuk te doen.”

Mylene vindt het ‘wel even schrikken’. Maar, zo voegt ze toe: “De Oranjezomer ontkent hier bij Talpa dat zij het stuk niet op zich gaat nemen, maar alle signalen wijzen de andere kant uit. Dan gaat Johnny de Mol het natuurlijk overnemen. Dat gaat wel gewoon goed komen toch?”

'Hélène kijkt tandenknarsend naar De Oranjezomer'

Den Aantrekker weet dat Hendriks en De Mol gewend zijn elkaar de helpende hand toe te reiken. Ze werkten eerder samen bij HLF8. “Ik vind het wel ontzettend pijnlijk voor Hélène. Ik heb er een paar keer mogen aanschuiven en ik weet: het is écht haar programma. Zij heeft het programma groot gemaakt. Hoewel haar gezondheid altijd voorrang heeft, verwacht ik dat ze tandenknarsend voor de tv zit. Johnny is een heel professionele tv-maker, maar het is niet Hélène Hendriks.”

Vorige week zei tv-collega Johan Derksen dat de operatie van Hendriks is tegengevallen. "Ze had een zenuw klem zitten in haar rug. Die operatie is ontzettend tegengevallen en heeft ook veel langer geduurd dan gepland was. Ze is heel matig ter been. De dokter heeft gezegd dat ze nog lang pijn zal houden. Daarom is Johnny de Mol naar voren geschoven", zei Dekrsen in de podcast Groeten uit Grolloo.

