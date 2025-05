Johnny de Mol opent Oranjezomer met boodschap aan Hélène Hendriks

Johnny de Mol is de uitzending van De Oranjezomer van dinsdagavond met een persoonlijke boodschap aan de zieke Hélène Hendriks begonnen. Aan het begin van de uitzending trad volkszanger Django Wagner op, waarna De Mol aangeeft dit speciaal voor Hendriks te hebben gedaan. De presentatrice zou ‘heel groot fan’ zijn van Wagner.

Hendriks zou normaal gesproken de presentatie van De Oranjezomer – dat vanaf afgelopen maandag voorlopig het tijdstip van Vandaag Inside overneemt – op zich nemen, maar ze kondigde eerder al aan daar niet toe in staat te zijn. Ze moest namelijk een operatie ondergaan, maar hield het in het midden waarvoor ze onder het mes moest. Afgelopen week onthulde Johan Derksen dat ze een zenuw in haar rug had die klem zat en dat de operatie erg was tegengevallen. Door de operatie moet Hendriks in ieder geval de eerste vier weken van haar talkshow laten schieten, maar mogelijk is ze zelfs nog wat langer uit roulatie.

De presentatie van De Oranjezomer wordt bij absentie van Hendriks overgenomen door De Mol, die maandag dus voor het eerst aan tafel zat als gastheer. Daarin sprak Rutger Castricum, die regelmatig aanschuift bij Hendriks, zijn steun uit, terwijl ook De Mol even bij haar stil stond. Zo stelde hij voor dat de kijkers allemaal een kaartje naar haar kunnen sturen.

Een dag later wordt de uitzending van De Oranjezomer geopend met een optreden van Wagner, die wel vaker te gast is in de talkshows van Hendriks. Wanneer de volkszanger klaar is, neemt De Mol het woord en richt hij zich direct tot Hendriks: “Speciaal voor jou, Hélène. We weten dat je heel groot fan bent van hem.” Daarna benadrukt hij dat kijkers nog steeds kaartjes kunnen opsturen voor Hendriks. “Dat vindt ze hartstikke leuk.”

