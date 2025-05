Jack van Gelder komt plots met heel ander geluid over terugkeer in De Oranjezomer

Jack van Gelder zegt niet te weten of hij deze zomer nog terug zal keren in De Oranjezomer. De talkshow keerde gisteren (maandag) zonder de van een operatie herstellende presentatrice Hélène Hendriks én zonder vaste tafelgast Van Gelder terug op televisie.

De Oranjezomer springt ook dit televisieseizoen weer in het gat dat bij SBS6 ontstaat door het zomerse reces van Vandaag Inside. Hendriks moet minimaal de eerste vier weken van het programma laten schieten vanwege een operatie, zo werd eerder al duidelijk. De presentatie wordt daarom overgenomen door Johnny de Mol, die maandag zijn vuurdoop beleefde. Onder meer Rutger Castricum, cabaretier Viggo Waas en handbalster Estavana Polman waren te gast in de eerste aflevering. Kijkcijfergoeroe Tina Nijkamp meldt op Instagram dat het programma met 808.000 kijkers 'ok' gestart is.

Dat Van Gelder zou ontbreken is al eerder bekend geworden. Begin deze maand legde de 74-jarige journalist tegenover Sportnieuws uit dat De Mol het programma anders wil invullen dan Hendriks dat doet: "Dan ben ik er ook een paar weken uit, omdat Johnny voor een andere opzet kiest." Van Gelder ging er op dat moment echter nog vanuit dat hij terug zou keren aan tafel zodra Hendriks hersteld is: "Als Hélène er is, ben ik er weer", klonk het destijds.

Tegenover De Telegraaf legt Van Gelder opnieuw uit waarom hij er in ieder geval de komende weken niet bij is: "De redactie heeft mij gebeld om te zeggen dat ze met Johnny de Mol als presentator voor een andere opzet kiezen." Of hij het programma mist? "Ach, wat is missen? Ik vind het altijd leuk om te doen." Van Gelder weigert zich inhoudelijk uit te laten over het debuut van De Mol ('daar wil ik niks over kwijt'), maar zegt wel: "Johnny heb ik hoog zitten, en je moet hem ook een kans geven. Dit was pas de eerste uitzending." Van Gelder is er inmiddels niet meer zo zeker van dat hijzelf deze zomer nog terug zal keren in De Oranjezomer zodra Hendriks hersteld is, zo zegt hij desgevraagd. "Dat weet ik niet, we moeten het afwachten. Het belangrijkste is dat zij zo snel mogelijk opknapt."

