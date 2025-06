Johan Derksen lijnrecht tegenover familie De Mol

Johan Derksen heeft keihard uitgehaald naar Linda de Mol, de zus van zijn werkgever John de Mol. Volgens het boegbeeld van Vandaag Inside is het ‘onprofessioneel’ dat het tijdschrift van De Mol, LINDA, is gepubliceerd met een dolgelukkig interview met Suzan & Freek.

In het tijdschrift LINDA verscheen afgelopen week een zeer positief interview met het zangduo Suzan & Freek. Het interview werd afgenomen voordat bekend werd dat Freek Rikkerink uitgezaaide longkanker heeft en dus ongeneeslijk ziek is. Toch besloot De Mol deze versie van het blad gewoon uit te brengen, met daarbij een inlegvel om aan te geven dat deze uitgave al bij de drukker lag toen het nieuws naar buiten kwam.

Derksen, die zelf jarenlang als hoofdredacteur bij Voetbal International heeft gewerkt, vindt het een ongepaste keuze. “Het blad LINDA heeft een groot interview met Suzan & Freek, maar dat interview is afgenomen voordat bekend werd dat Freek ongeneeslijk ziek is. Maar het blad is toch verschenen”, schetst hij de situatie in zijn podcast Groeten uit Grolloo. Dat het blad al bij de drukker lag, vindt Derksen geen excuus. “De redactie die verontschuldigt zich met de dooddoener van: ‘Ja, het lag al bij de drukker.’ Maar als je een fatsoenlijke onderneming bent, dan haal je zo’n hele editie van de markt.”

“Het is natuurlijk heel raar om de lezers nu een groot verhaal met Suzan & Freek voor te schotelen waarin alles koek en ei is en ze hun toekomstperspectieven openbaren”, gaat de oud-voetballer verder. Volgens Derksen is de keuze het interview toch te publiceren ‘onbeschaafd’ en is deze alleen maar genomen omdat het anders geld zou kosten. “Maar zodra de journalistieke normen moeten wijken voor commerciële normen, dan creëer je bullshit en bagger.”

Ongeloofwaardig en onbetrouwbaar

Volgens Derksen lag het vizier van De Mol hier vooral op het financiële plaatje. “Je had gewoon moeten voorkomen dat deze LINDA bij de mensen en in de winkel kwam. Maar ja, dat kost natuurlijk een hele hoop geld.” Toch zouden deze uitgaven het meer dan waard zijn. “Want je bent meteen ongeloofwaardig en onbetrouwbaar.” Had het blad wel een herdruk gekregen, had LINDA te laat in de winkels gelegen. “Maar dan had iedereen daar begrip voor gehad en je had sympathie gekregen”, besluit Derksen.

